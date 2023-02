Reprodução/Netflix Participantes de reality show relataram condições desumanas em bastidores da produção

A Netflix está produzindo um reality de competição inspirado nos jogos de Squid Game, série coreana que ficou conhecida como Round 6 no Brasil. Contudo, quatro dos 456 participantes denunciaram à revista Rolling Stone e à Vice que foram forçados a jogar o jogo Batatinha Frita 1, 2, 3, passando até nove horas no local e sendo incapazes de se moverem por trechos de 30 minutos.



A ideia é competir por um prêmio de US$ 4,56 milhões (R$ 23 milhões) por meio de jogos infantis, como os da produção original, mas que ao contrário do drama, eles não devem apresentar qualquer tipo de perigo ou letalidade. Entretanto, alguns participantes chamaram de condições "cruéis e desumanas", depois de vir a público o incidente durante uma das brincadeiras da competição.

No caso da prova Red Light, Green Light, uma espécie de brincadeira à la estátua, os competidores teriam sido expostos a temperaturas baixíssimas sem poder se mover, e dez pessoas precisaram de atendimento médico.

A Netflix rapidamente declarou que os participantes estão de acordo com os desafios e que não houve nenhum incidente grave, mas admitiu que algumas pessoas se machucaram nas gravações.

"Embora estivesse muito frio no set, e os participantes estivessem preparados para isso, qualquer reclamação de ferimentos graves é falsa", afirmou a gigante do streaming em um comunicado.



"Nos preocupamos profundamente com a saúde e a segurança de nosso elenco e equipe e investimos em todos os procedimentos de segurança apropriados", completou a nota.

Os participantes tiveram seus telefones e computadores retirados antes de serem transportados para o local de filmagem. Segundo os relatos, eles receberam agasalho e meias, roupas íntimas e uma camiseta numerada de jogador. Ao amanhecer, foram embarcados em um ônibus e transportados para o set: um enorme hangar de aviões.

Um dos jogadores relatou o alívio de ser eliminado e voltar ao hotel. "Todo mundo estava com fome e pedindo água. Nada disso existia. Eles estavam tentando freneticamente pedir pizzas e não se importam com as restrições alimentares das pessoas", destacou. No fim, os confinados acabaram recebendo biscoitos na porta do quarto do hotel e algumas garrafas de água.

Por fim, dois ex-concorrentes confirmaram que alguns jogadores, incluindo eles mesmos, estavam buscando aconselhamento jurídico para ver se havia motivos para um processo contra os estúdios de produção por violações de segurança no local de trabalho, negligência e falsos pretextos

Os organizadores ressaltam que buscam por "participantes anglófonos de qualquer lugar do mundo". Além de, necessariamente, ter no mínimo 21 anos e disponibilidade para estar no programa, atualmente previsto para o início do ano de 2023, por no máximo 4 semanas.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho