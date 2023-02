Reprodução/Instagram Marido de Fabiana Karla anuncia o fim do casamento

Nesta sexta-feira (3) Diogo Mello anunciou o fim do seu casamento com Fabiana Karla. Com um texto nas redes sociais, ele explicou aos seguidores o motivo do término.

Fabiana e Diogo assumiram o relacionamento em 2017 e se casaram dois anos depois. Em dezembro de 2021, anunciaram a separação, mas apenas um mês depois, deram uma nova chance para o romance.





Acabando com possíveis rumores, Diogo contou que a distância foi o motivo principalmente, porém eles vão seguir trabalhando juntos e amigos.

"Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios.. É sobre a distância RJ x SP que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos", começou ele.

Na sequência, ele rasgou elogios para a atriz. "É impossível descrever em palavras o quanto te admiro, o quanto sou feliz por ter tido a oportunidade de passar todos esses anos ao seu lado! O quanto aprendemos um com o outro. Quantas dificuldades enfrentamos juntos, e que o nosso amor foi capaz de superar. Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos. Isso a distância não será capaz de apagar!!!!", completou.

Por fim, ele colocou um poema. Veja a declaração completa:





