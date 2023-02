Foto: Reprodução/Instagram Mc Loma fala de mudanças no corpo pós gestação: 'Bastante triste'

A cantora e influenciadora Mc Loma desabafou, na manhã desta sexta-feira (3) a respeito das mudanças que teve no corpo após a gestação da filha Melanie, de apenas 5 meses.

Loma contou em uma conversa com os fãs nos stories do Instagram que fica bastante triste ao ver como o corpo ficou após a gestação mas que ela entende a importância que teve, pois gerou uma vida.

"Como você se sente depois do parto? Seu corpo mudou, como você lida com isso?", questionou um internauta. "Fico bastante triste, mas tento entender que eu gerei uma vida. E que já já tudo volta para o lugar e isso que me conforta", respondeu Loma.

Desde o início da gestação, Loma afirma que não irá revelar quem é o pai da filha, já que ele não quis assumir a responsabilidade de auxiliar no cuidado. Desde o nascimento de Melanie, Loma tem a ajuda das amigas Mirella e Mariely, as "gemêas lacração", e dos namorados das amigas, Zinho e André, além da ajuda da mãe de Loma.

Loma vem recebendo diversas críticas nas redes sociais, após deixar a filha aos cuidados da mãe para sair para se divertir. Mariely chegou a rebater algumas críticas que Loma vinha recebendo e saiu em defesa da amiga. “Ela é mãe, mas ela é nova. Ela é mãe, mas ela é mulher. Não deixa de ser uma mulher, uma jovem que quer se divertir.", disse Mariely.