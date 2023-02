Reprodução/Instagram/Divulgação Leo Maia fala sobre paternidade do cantor Tim Maia

Em um processo movido por Carmelo Maia, meio-irmão de Leo, reconheceu que Leo Maia não é filho do cantor Tim Maia. Os dois têm a mesma mãe, Geisa Gomes da Silva, mas não o mesmo pai.



Carmelo Maia, filho de Tim e de Geisa, cobra uma indenização de R$ 3 milhões do parente com o objetivo de "resguardar o patrimônio intelectual de Tim Maia contra o aproveitamento parasitário". A briga começou em 2019 após Leo fazer um show em homenagem aos 20 anos do falecimento do cantor.

"Nasci e fui criado dentro dessa família. Não acho justo meu irmão querer me prejudicar. Não devo mais de R$ 3 milhões para ele só porque falei o nome do meu pai. Fui enxotado como se eu fosse um cachorro abandonado. O que meu pai fez, a Justiça brasileira não reconhece", declarou.



Na década de 1970, Tim e Geisa tiveram uma relação de idas e vindas e, em um dos términos, ela engravidou de Leo. O cantor adotou a criança, mas não a registrou em seu nome. Pouco depois, ela engravidou de Carmelo, filho biológico do artista.

Em entrevista a Fabíola Reipert, no Balanço Geral SP, Leo afirmou que vai recorrer da decisão. Adotado "na barriga da mãe", ele disse que não tem interesse na herança de Tim. Carmelo não se pronunciou sobre a disputa judicial.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho