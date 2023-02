Reprodução/Globo - 01.02.2023 Tadeu Schmidt recebeu Gabriel Tavares após eliminação do 'BBB 23'

Nesta sexta-feira (3), o 'AUÊ' comenta a saída de Gabriel Fop do "BBB 23", a liderança de Gustavo e os últimos acontecimentos do reality e as notícias mais importantes do entretenimento.

A atração apresentada pelo editor Kadu Brandão vai analisar mais uma semana do programa com as repórteres Lari Albuquerque e Natalia Queiroz.

