Leonardo DiCaprio e Eden Polani

Após se separar da atriz Camila Morrone, Leonardo Dicaprio, de 48 anos, que tem fama de se relacionar apenas com mulhers de até 25 anos, estaria com outra pretendente. De acordo com a OK Magazine, o ator estaria flertando com a modelo Eden Polani, de 19 anos de idade.

O veículo afirma que o astro foi visto com a modelo na última terça-feira (31), na festa de lançamento do novo EP de Ebony Riley em Los Angeles. Os dois estariam teriam ficado bem próximos e teriam conversado a noite toda.

O suposto flerte começou após DiCaprio passar o Réveillon em uma festa no iate em St. Barth com a modelo Victoria Lamas, de 23 anos, com que o ator também estaria se relacionando. Os dois foramvistos na boate The Birds Streets Club, que fica na Sunset Boulevard, em Los Angeles, na época.