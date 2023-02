Reprodução / Globoplay 02.02.2023 Gustavo

Gustavo Benedetti conquistou a liderança do "BBB 23" na madrugada desta sexta-feira (3) superando tudo e todos, até mesmo a decisão do Big Bossa. O cowboy havia sido eliminado, contudo a direção de prova assumiu que errou na decisão e validou a liderança do brother.

Nessa prova, os participantes precisaram atravessar um circuito sem encostar no chão, se equilibrando por plataformas circulares e outras em movimento. O objetivo era passar por três checkpoints e alcançar o final em menor tempo.







Gustavo conseguiu fazer melhor tempo, ele terminou a prova em 31 segundos, mas a direção de provas viu o cowboy pisando no chão e o eliminou.

Dessa vez a Prova do Líder não teve nenhum veto, então todos puderam participar. Inclusive Cristian, que ainda não tinha participado de nenhuma. O gaúcho foi 16º participante a realizar a prova, junto com Gabriel Santana (17º), concluido com um tempo de 34,5 segundos e ficando com a liderança.

Contudo, o reality fez um intervalo antes de anunciar a vitória de Cristian. Na volta, Tadeu revelou que houve uma reviravolta na decisão. Mostrando novamente as imagens que eliminaram Gustavo, a direção de prova aproximou o pé do cowboy e constatou que ele não pisou no chão.

Com o melhor tempo, Gustavo se tornou o novo líder do "BBB 23" e chamou para o VIP Key Alves, surpreendendo um total de zero pessoas, Fred Nicácio, Cristian, Marvvila, Gabriel Santana e Cezar Black.





