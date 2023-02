Reprodução Cicatriz de Fred Nicácio: Médico Edgar Lopez rebate acusações de lipo





Quando o assunto é BBB 23, nada passa despercebido dentro da casa mais vigiada do Brasil. E Fred Nicácio não ficou livre do julgamento e das fake news criadas pela web. Uma delas é sobre a cicatriz em seu abdômen, que internautas haviam dito que se tratava de uma lipoaspiração que teria dado errado.





Embora o marido do apresentador do Queer Eye Brasil já tenha esclarecido que a marca é resultante de uma cirurgia de remoção de tumores, que quase tiraram a vida de Nicácio, a coluna foi em busca de explicações mais técnicas a respeito da cicatriz. Afinal, quem se submete à lipoaspiração tem chances de ter uma marca tão evidente?

O cirurgião plástico Edgar Lopez nos afirmou com segurança: a famosa lipo HD não deixa este tipo de cicatriz no corpo do paciente. E reforçou que a marca no corpo de Fred Nicácio não se trata de uma intervenção estética.

"O Fred teve um trauma em uma cirurgia de urgência . Não tem nada ver com plástica ou lipo HD. Esse tipo de procedimento usa se utiliza de incisões menores para uma única cânula", explicou Edgar à coluna.

Ainda, segundo o médico, se fosse uma cirurgia plástica não haveria retirada da pele do paciente. "A lipo HD usa bastante tecnologia que ajuda nos resultados para que não precise a retirada de pele", completa.

Logo após a repercussão, a equipe do participante se manifestou nas redes sociais, através de uma nota oficial, sobre o assunto e desmentiu que a cicatriz seja em decorrência de procedimento estético.

"Em 2020, Fred Nicácio desenvolveu tumores benignos na região do abdômen e, para remoção, foi necessário passar por uma cirurgia. Fred foi intubado três vezes, quase indo a óbito", disse o comunicado da equipe do participante do BBB 23.

*Com a colaboração de Victória Rossi