Reprodução/Instagram Com Aline Wirley no BBB 23, músicas do Rouge cresceram 720% nos streams





Após a integrante do grupo Rouge, Aline Wirley, ter sido anunciada como participante do Big Brother Brasil 2023, as músicas do grupo voltaram a fazer sucesso nas plataformas de streaming do Brasil. Com base nos dados divulgados pelo Spotify, a banda que fez sucesso nos anos 2000, cresceu cerca de 720%.







Músicas que marcaram uma geração, como Ragatanga (Asereje), Um Anjo Veio me Falar (Angel in my Heart) e Brilha La Luna, são as faixas mais executadas em um período consecutivo do dia 1 a 25 de janeiro.

Além de Aline, outros participantes do mundo da música, como Mc Guimê e Marvvila, também tem reanimado os fãs para colocarem os hits para tocar sem parar.

País do Futebol, A Pagodeira e Plaque de 100 estão entre as cinco mais ouvidas, respectivamente, no início deste ano. Além disso, o Spotify estabeleceu uma relação do perfil dos fãs de cada artistas; Aline Wirley é a mais escutada entre usuários de 30 a 34 anos, Marvvila atinge o público entre 25 a 29 anos, já Mc Guimê atinge fãs de 18 a 24 anos.

Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a cantora paulista também se destaca em Fortaleza e Brasília. Marvvila se destaca em Porto Alegre e Campinas, Já o Mc paulistano, tem foco em Curitiba e entre as cidades que mais escolhem seus hits para escutar.



Reprodução/Instagram Mc Guimê e Marvvila





*Com a colaboração de Victória Rossi