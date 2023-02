Reprodução/Instagram Jornalista, Lucas Mendes Campos, se confunde e posta foto sensivel na internet

O jornalista Lucas Mendes, em suas redes sociais, postou uma foto sensível, de alguém conhecido, em uma cama de hospital, com acessos no pescoço e diversas cicatrizes no corpo. Como legenda o apresentador do Manhattan Connection escreveu: "Glória Maria, adeus e obrigado", fazendo muitos seguidores contestarem a publicação.







Por conta das imagens explícitas e fora de contexto, com a legenda não condizente com a fotografia, muitos internautas se espantaram ao associarem a imagem à jornalista que morreu nesta quinta-feira, ou até mesmo perguntarem se o próprio jornalista estava internado com problemas de saúde.



"Que foto é essa?", perguntou um seguidor. "Espero que tenha postado foto errada!", alegou outra seguidora. "Que porra é essa?", perguntou um internauta. "Por que postou essa foto?", perguntou outro.

O jornalista percebeu o erro depois de rodar algumas redes sociais e apagou a foto instantes depois. Após perceber o erro, o jornalista se redimiu postando uma imagem de Gloria Maria, e fazendo um texto emocionante sobre a jornada da jornalista ao seu lado e como foi grato por ter tido ela como parceira de trabalho.

*Com a colaboração de Victória Rossi