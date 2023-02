Reprodução/Instagram A modelo japonesa Kumada Yoko

O ex-marido da modelo, cantora e youtuber japonesa Kumada Yoko afirma que ela o traiu após coletar amostras de DNA de seu brinquedo sexual, um vibrador. A mulher de 40 anos pediu o divórcio em 2021, após suposta agressão por parte dele.



As informações foram publicadas pelo Daily Star e China Press. O homem, identificado no processo como "Sr. A", teria gravado conversas da ex-mulher com o suposto amante --um produtor de TV. Ela negou a acusação.

Para provar a infidelidade, "Sr. A" entrou em um processo contra Kumada para coletar o material genético de um sex toy da modelo. Após enviar o vibrador para análise, ele afirma ter encontrado evidências de múltiplo DNA humano. Depois de fazer a compatibilidade das amostras, constatou-se que parte do material genético do brinquedo sexual era do produtor.

Para conseguir amostras do suposto amante, o ex contratou um detetive que teria coletado o DNA do homem em hashis (os palitinhos que os japoneses usam como talheres) que, supostamente, teriam sido usados por ele em um restaurante de Tóquio.



O homem pediu uma indenização de 5,5 milhões de ienes (cerca de R$ 209 mil). Quando pediu o divórcio, a modelo alegou ser atingida no rosto pelo então marido.

"Fui agredida pelo meu marido e procurei a polícia quando senti que corria perigo. Esta não é a primeira vez que meu marido agiu violentamente comigo e fiquei com medo quando ele voltou para casa. Senti que seria difícil continuar meu casamento nesse estado", declarou ela, na época. Os dois se casaram em 2012 e compartilham três filhos.



