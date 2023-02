Reprodução/Instagram Fred Nicácio e Bruna Griphao são os integrantes do Camarote do BBB 23 de maior destaque até o momento





Após jogar no lixo todo o conteúdo que havia gravado para o documentário de Arthur Aguiar que havia sido iniciado dias antes de vencer o BBB 22, a Globo incluiu novas cláusulas no contrato dos participantes desta temporada do reality show que autorizam a produção de conteúdos em série para seu serviço de streaming. O que chama a atenção é que até mesmo o cachê por esta obra já foi estipulado no acordo.





Caso o Globoplay queira produzir uma série documental sobre a história de vida do campeão desta temporada, o valor que ele irá receber por esta produção é de R$ 100 mil. E só. Nenhum centavo a mais.

Todos os recursos captados por publicidades, vendas para serviços de streaming internacionais, publicidade em TV aberta (caso seja exibido na tela da Globo), ou seja, todo o lucro que a produção possa gerar ficará 100% para a emissora.

Portanto, se porventura a Globo faturar R$ 1 milhão com o documentário, o cachê do protagonista será R$ 100 mil. E se a emissora hipoteticamente faturar R$ 1 bilhão com a série, os ganhos do brother não sofrerão reajustes e permanecerão os mesmos R$ 100 mil acordados antes mesmo de sua entrada no confinamento do BBB 23.

Embora o Globoplay se interesse inicialmente por uma série documental do campeão da temporada, outros personagens do elenco desta edição também poderão protagonizar suas próprias séries no streaming. Foi isso que aconteceu com Gil do Vigor e Karol Conká no BBB 21, e com Pedro Scooby no BBB 22. Caso isso ocorra neste ano, o cachê do brother também será R$ 100 mil.

A decisão da emissora em colocar estas cláusulas no contrato se deu por conta do impasse gerado por Maíra Cardi na reta final do BBB 22. Na época, ela estava casada com Arthur Aguiar, era sua procuradora oficial e autorizou a produção da série documental.

A coluna soube que quando o passado espinhoso do brother passou a ser trabalhado pela equipe do documentário, Maíra entrou na jogada e interrompeu o projeto. E todo o material captado foi jogado no lixo.

Algumas cenas chegaram a ser exibidas no Encontro, que ainda estava sob o comando de Fátima Bernardes. Já havia mais de 7 minutos de produto finalizado. E tudo acabou descartado em seguida.