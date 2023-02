Reprodução/ Instagram Yuri Meirelles e Anitta





Yuri Meirelles, que participou do polêmico clipe de Anitta, já começou a ter a vida vasculhada na internet. Nas redes sociais já está circulando um vídeoem que o rapaz aparece se masturbando na frente de uma câmera, mostrando seu verdadeiro dote. O rosto e as tatuagens comprovam que não se trata de um sósia.

Por se tratar do vazamento de imagens não autorizadas, e também para poupar o leitor de ver a nudez do bonitão aqui na coluna, não iremos compartilhar o vídeo. Mas uma breve pesquisa no Twitter faz o vídeo surgir rapidamente entre os resultados.

No clipe em que gravou recentemente, Anitta aparece agachada simulando um sexo oral no rapaz, mas em momento algum ele colocou de fato seu membro para fora, e os fãs ficaram apenas na imaginação.



O estudante de marketing começou a trabalhar como modelo há pouco tempo e logo recebeu o convite para participar do clipe de Anitta. Yuri ainda afirmou que durante o vídeo tudo foi extremamente profissional.

"Não teve nenhum contato íntimo. Ela não me tocou nem por cima do short. Foi tudo uma simulação, jogo de cena mesmo", afirmou ele em entrevista ao F5.

"Só precisei me concentrar porque era a Anitta, né? Tinha que ser profissional, como todo mundo ali", explicou o modelo, que achou que seria apenas um mero figurante no videoclipe da artista.

Yuri descobriu de última hora que seria uma peça fundamental para o vídeo e que teria que simular a polêmica cena do sexo oral. "Uma pessoa da equipe dela me chamou no canto e falou que tinha me escolhido para a cena de sexo oral. Fiquei meio tonto com a informação, mas topei na hora."

Ele ainda afirma que quem quebrou o gelo quando foram ver os detalhes da cena foi a própria Anita. "Ela perguntou meu nome, o que eu fazia, e aí a conversa fluiu. Ela é muito simples. Nós chegamos a trocar telefones. Só que não rolou nada não", assegurou o rapaz.

Yuri só revelou aos amigos e familiares que era o "tal boy" que estava recebendo o "sexo oral" de Anitta depois que a repercurção das redes sociais já estava muito grande. Sobre o cachê do videoclipe, ele não revela cifras, mas confessa que é mais de R$ 500 e menos que R$ 1 mil.

"Ninguém acreditou", lembrou o modelo, aos risos. A repercussão foi tanta que Yuri já recebeu muitas ofertas de trabalho e virou assunto pela comunidade. Em menos de 24 horas já tinha mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

Ele ainda revelou que suas contas nas plataformas foram invadidas e o possível intruso está cobrando uma quantia em dinheiro para devolver seus perfis.

*Com a colaboração de Victória Rossi