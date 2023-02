Divulgação/Revista Time Kennedy Alencar entrevistará Lula direto de Brasília





A RedeTV! conseguiu desbancar suas rivais e realizará a primeira entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na TV aberta desde que reassumiu a presidência do Brasil. A conversa será comandada por Kennedy Alencar na reestreia do programa É Notícia, nesta quinta-feira (2), às 23h15.



A gravação com Lula ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília. A intenção da emissora é relançar o É Notícia, programa de entrevistas criado para Alencar durante o segundo governo Lula.

O jornalista retornou à emissora quando participou da cobertura da posse do então presidente no início deste ano. E agora, ocupa também, os cargos de conselheiro editorial da presidência, diretor da sucursal de Brasília e comentarista político.

Alencar entrevistará, semanalmente, políticos, economistas, juristas e personalidades de destaque em suas respectivas áreas de atuação.





