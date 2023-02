Divulgação/BandTV Chef Henrique Fogaça é afastado do MasterChef Brasil e será substituído

O premiado chef do restaurante Mocotó, Rodrigo Oliveira, substituirá temporariamente Henrique Fogaça no MasterChef Brasil. O titular se afastará da produção para se dedicar a questões pessoais. Ele retornará para as outras duas edições deste ano: MasterChef Profissionais e MasterChef+.



"O MasterChef é uma grande família e sou muito grato por fazer parte disso. Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo, logo estarei de volta nas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+. Aos fãs que me acompanham, obrigado pelo carinho sempre e saibam que nos veremos em breve. Seja muito bem-vindo, chef Rodrigo Oliveira, a essa grande família", pontua Fogaça.

A décima temporada do MasterChef Brasil começa a ser gravada na segunda quinzena de março. A estreia está prevista para o mês de maio. Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health.

Rodrigo Oliveira está à frente do Mocotó, um restaurante de cozinha sertaneja que carrega a história de sua família. O paulistano de 42 anos tornou-se um premiado chef do lugar que um dia foi uma casa do norte. Em 2004, o profissional criou o Dadinho de Tapioca, petisco que caiu no gosto dos brasileiros e também mundo afora, como no Le Dauphin, em Paris; 10 William, em Sydney; FOgO, em Barcelona; e In Situ, dentro do Museu de Arte Moderna de São Francisco.

"Receber o convite para o MasterChef foi ao mesmo tempo uma surpresa e uma alegria. Sou parceiro e espectador do programa há muitos anos e sempre fui super bem recebido, mas nunca pensei em ocupar a posição de jurado. Enfim, é um prazer estar com amigos tão queridos e talentosos apresentando um dos programas mais amados da TV brasileira. Com certeza é um dos maiores desafios de que já participei, mas também sinto que, de alguma forma, darei voz pra toda pessoa de origem nordestina e periférica como eu", declarou Oliveira.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho