Reprodução Nova equipe de esporte do Paramount+ conta com ex-Globais e ex-ESPN

A Paramount+ acaba de confirmar a contratação dos narradores e apresentadores esportivos, os jornalistas João Guilherme, Paulo Vinícius Coelho (PVC), Alê Xavier e Nivaldo Prieto. Os profissionais chegam para compor a equipe esportiva do canal, que irá transmitir a CONMEBOL Libertadores e a Conmebol Sul-America, no Brasil. O novo time tem contrato de exclusividade para TV aberta e TV paga.



A contratação de novos apresentadores e comentaristas faz parte da estratégia da Paramount+, e para aprimorar a aproximação com o público, trazendo para a plataforma uma experiência de inovação e transmissão, a empresa conta com o entendimento de João Guilherme.



"Sempre me preocupei muito com a relação com o público. Cada vez mais temos que saber interagir com os anseios do torcedor durante uma narração. Ele cobra atenção e foco de cada lance e espera que esteja alinhado com o olhar dos recursos tecnológicos disponíveis", declarou o narrador, que já trabalhou no SporTV, Fox Sports e recentemente saiu da emissora ESPN para fechar contrato com a Paramount+.

Para Nivaldo Prieto a experiência de trabalhar na plataforma é um desafio em relação ao crescimento do streaming no país.

"O brasieliro tem aceitado com naturalidade a chegada de novos players e acredito que vamos superar todas as expectativas nas transmissões dos jogos das duas competições", afirmou o narrador que já cobriu NBA, automobilismo, Olimpíadas de Inverno, Copas do Mundo; e já trabalhou na Globo, SBT, Band, TV Cultura, Fox Sports e por fim, igual João Guilherme, deixou a ESPN para entrar para o time Paramount+.

O comentarista Paulo Vinícius Coelho também integrará o novo time do Paramount+. PVC, como é chamado, tem um currículo recheado, com cinco Copas do Mundo, seis livros publicados sobre futebol, e uma carreira trabalhando na ESPN, Fox Sports e SporTV.

"É incrível estar em uma companhia comentaria como a Paramount+. Quem nunca entrou num cinema e viu o símbolo da montanha envolvida pelas estrelas, presente desde o início da história do cinema e da TV. Chegamos ao esporte no Brasil ao mesmo tempo em que Rodrigo Santoro invade o mundo na série Wolf Pack, todos nós pela Paramount. A ideia é fazer o Brasil subir até o ponto mais alto desta nova montanha, que é o streaming", comenta PVC, que deixou a Globo e entrou para Paramount+.

A comentarista Alê Xavier, ex- jogadora de futebol, e que dentro do jornalismo esportivo já trabalhou no Globo Esporte, SporTV, Esporte Espetacular, Desimpedidos, e atualmente comandava o Passando a Bola, exibido no YouTube. Além disso, ela também cobriu a recente Copa do Mundo no Catar, em 2022, e deixou a Globo para integrar a equipe de novos comentarista e narradores do canal de streaming.

"Esse é um projeto pensado e montado com carinho para atender as expectativas de uma audiência que segue se transformando, principalmente com o crescimento de conteúdos voltados para o futebol na internet. A informação, análise e leitura das partidas, junto a uma comunicação pessoal e próxima, ajuda na construção da relação com quem nos assiste. Estou animada", finaliza Alê.

Os direitos dos dois torneios comprados pela Paramount+ começam em 2023 e se estendem por quatro anos, até 2026. Para compor a nova estratégia, a empresa também fechou acordo com a LiveMode, que também é parceira da FIFA e da Federação Paulista de Futebol, funcionará como uma espécie de hub de transmissões de todas as partidas do serviço premium do streaming. Por isso, foi montado um estúdio em São Paulo para receber esses quatro novos talentos da casa em determinadas partidas.

Seguindo o mesmo caminho com acordos anteriores para o Paramount+, como transmissão exclusiva da Premier League, no México e América Central e Chile; e o acordo com a CONMEBOL solidifica ainda mais a estratégia esportiva do streaming.

*Com a colaboração de Victória Rossi