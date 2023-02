Reprodução/Globo - 31.01.2023 Ricardo Camargo

Na última quarta-feira (1), Ricardo Camargo, participante do "BBB 23", revelou, em uma conversa com Bruna Griphao e Cezar Black, que foi abusado sexualmente quando tinha 13 anos.

"Mano, eu já fui abusado, mano. Já falei isso na piscina, eu fui abusado quando era criança por um treinador de futebol quando eu tinha 13 anos de idade", contou Ricardo.

Momentos antes da conversa, na piscina, os brothers conversavam sobre o cantor Michael Jackson (1958-2009), que já foi acusado de abusar sexualmente menores de idade. Os participantes fizeram uma piada que fez o integrante da pipoca, que riu junto, se sentir mal depois.

"E isso me pesou muito porque na hora que eu lembrei do que passei. E eu tava rindo de um negócio que quando me toquei, já foi tarde. Foi uma piada de que a gente tava rindo de um vídeo. Minha vontade foi de sumir", desabafou Ricardo.

Bruna, então, consolou o brother: "Então, eu acho que o importante é acontecer, assumir o erro e acabou. Fiquei muito encucada quando aconteceu comigo esse negócio de... Na minha concepção Gabriel só falava besteira. Isso pode ser interpretado de várias formas".





Ricardo está comentando sobre o episódio da piada envolvendo Michael Jackson, com medo de cancelamento por estar em um reality.



Ricardo: "Eu sofri abuso quando criança cara, e eu tava rindo de uma piada que mano"

pic.twitter.com/TVZcdxKAAs — 𝓔𝓾 🤍 (@Eu_simplesment) February 1, 2023