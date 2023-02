Reprodução/Arquivo pessoal Sérgio Hondjakoff ficará um ano internado para se desintoxicar

Sérgio Hondjakoff deverá ficar internado por um ano em uma clínica de reabilitação para tratar de sua dependência química. Pelo menos é isso que afirma melhor o amigo e compadre do ex-Malhação, o cantor Dino Boyer.

O ator está internado desde 11 de junho de 2022. Inicialmente, esteve em uma clínica de Sorocaba (SP) após receber ajuda do cantor Rafael Ilha, que se sensibilizou ao ver um vídeo que viralizou nas redes sociais, em que Sérgio ameaçava o pai. Em 6 de julho ele foi transferido para outro endereço, mantido em sigilo, onde segue internado há sete meses.

Em conversa com a Quem, Dino declarou que Serginho --como é apelidado pelos amigos mais próximos-- mantém contato com o filho, Benjamin, de 2 anos, a mulher, Danielle Monteiro, e a mãe, Carmen Lucia Hondjakoff, por videochamada.

"Ele sente muita saudade do Ben e da Dani. E vê os dois uma vez por semana por chamada de vídeo. Eles até poderiam ir visitá-lo, mas é muito longe. Preferimos manter o endereço da clínica em sigilo. O Ben vai fazer 3 anos em julho. E está muito fofo. Sempre vou visitá-lo. Quando chego, ele me abraça, me beija", relatou Dino, que é padrinho da criança.



O cantor ainda afirmou que Benjamin tem uma boa relação com o pai. "O Serginho é muito carinhoso, ama o Ben, que ainda não consegue entender direito o que está acontecendo. Ele vê que o pai está longe, vê pelo vídeo, na câmera, e sabe que o pai está distante", explicou.

O cantor destacou a importância do apoio de Rafael Ilha no tratamento do amigo. "O Rafael Ilha foi muito importante. Se não fosse ele, não sei como o Serginho estaria. O Rafael é uma peça fundamental", declarou.

"Estou sempre vendo tia Carmen, eu já virei família, sou padrinho do Ben. Nosso relacionamento é desde a adolescência. Tia Carmen diz que eu sou o melhor amigo da vida do Serginho. Fico triste porque o Cauã Reymond, por exemplo, era escada para ele e hoje olha a proporção que a carreira do Cauã tomou. O dependente químico vive altos e baixos. Hoje está bem, amanhã está mal", lamentou.

"Esperamos e queremos muito que ele fique bem, volte a trabalhar, a fazer o que gosta. O público ainda se lembra e tem um carinho grande por ele. Não tem como falar de Malhação e não lembrar do Cabeção. Estamos nessa batalha para ver se realmente agora a coisa vai. Se ele consegue se livrar dessa dependência. Ele é um moleque bom", afirmou.

Após a internação de Sérgio, com quem formava uma dupla de pop funk, Dino precisou repensar e refazer o rumo de sua carreira.

"Quando o Serginho foi internado, tive que parar. Cancelei os shows e fui para os EUA, onde tenho um público muito bacana. Agora estou fazendo apresentações em eventos, casamentos. Estou com um empresário novo, que era de O Rappa. Ele agora gerencia minha carreira artística."

* Com a colaboração de Lívia Carvalho