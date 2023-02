Reprodução Casal de influenciadores anunciam a espera do primeiro filho





O ano começou cheio de novidades para a influenciadora Jessica Sabbag e o cantor Antony. Os dois anunciaram a primeira gravidez aos fãs e comemoram a notícia da chegada do futuro bebê.





O casal, que domina a internet com suas histórias engraçadas, em que narra o cotidiano de muitos relacionamentos da vida real, ficou conhecido pelo bordão de seus vídeos "dona onça", como Jessica é chamada por Antony, para mostrar quem manda.

Antony, além de influenciador, é cantor sertanejo e faz dupla com Gabriel. Ao lado da esposa e com seu jeito cômico, ele ficou emocionado com a chegada do primogênito.

"Ainda não sabemos o sexo, mas estamos explodindo de felicidade", declarou em suas redes sociais.

"Eu sempre quis ser mãe e sei que Deus preparou nosso presente no momento certo, a família está crescendo!", completou a nova mamãe.

O casal está junto há pouco mais de 3 anos e sempre planejou ter filhos. Os dois afirmam que esta bênção é o maior presente que poderiam ter ganhado de Deus. O números de seguidores na internet só aumentaram e juntos já acumulam mais de 7 milhões apenas no Tiktok, e mais de 3,9 milhões no Instagram.



*Com a colaboração de Victória Rossi