Reprodução/Instagram Cantor sertanejo é condenado a pagar R$ 21 mil a ambulante humilhado em show

O cantor Victor Chaves, da antiga dupla sertaneja Victor e Leo, foi condenado pela Justiça a pagar R$ 21 mil a um ambulante que trabalhava em uma das apresentações. O vendedor disse que foi xingado e humilhado por Victor e obrigado por seguranças a se retirar do espaço.



O ambulante alegou que estava trabalhando debaixo de um guarda-sol quando foi abordado pelos seguranças. Ao se recusar a sair do local, a dupla parou o show e Victor ordenou que ele se retirasse porque estava atrapalhando a visibilidade do público.



O vendedor negou novamente e disse que passou a ser xingado pelo cantor como "sem cérebro". O ambulante ainda afirmou que os seguranças tomaram e lacraram a caixa de bebidas que ele estava vendendo e o obrigaram a sair do local.

Depois do encerramento do show, o sertanejo chamou o trabalhador ao camarim, devolveu todas as bebidas e pagou a ele R$ 3 mil. Mas, mesmo assim, o vendedor foi à Justiça e pediu uma indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos. Ele alegou que os xingamentos durante o show foram filmados e jogados na internet aumentando sua humilhação.

A defesa de Victor argumentou que a intervenção durante o show foi "necessária" porque "mesmo após inúmeras reclamações do público e da organização do local, o ambulante se recusava a tirar sua barraca que atrapalhava a visão de várias pessoas que compareceram ao evento".

O caso aconteceu em 2012 mas ao analisar o vídeo gravado, o juiz André Luiz Pimenta Almeida, da 2º Vara Cível da Comarca de Ibirité, concluiu que Victor "efetivamente se excedeu no 'diálogo' que manteve como autor’". E a decisão da Justiça só foi tomada dia 30 de dezembro de 2022.

O magistrado, ainda, considerou o cantor "com sua conduta exaltada", e expôs o ambulante a "situação vexatória e pressão psicologica".

*Com a colaboração de Victória Rossi