Yasmin Brunet será musa da Grande Rio no Carnaval





Nesta terça-feira (31), Yasmin Brunet participou de um ensaio da Grande Rio para o Carnaval, que contou com a presença de outras celebridades como Paolla Oliveira, Zeca Pagodinho e mais. Em registros compartilhados nas redes sociais, é visível que a modelo tampou o umbigo para sambar na ocasião.

A musa da Grande Rio apareceu no ensaio com um look vermelho e uma sandália de salto dourada. Yasmin não comentou sobre a decisão de colocar um esparadrapo na área do corpo, mas ela já apresenta um piercing no umbigo.





A ação de tampar o umbigo também já virou costume entre outras celebridades, como Jade Picon no "BBB 22". A atriz de "Travassia" protegeu o centro do abdome como uma tentativa de afastar energias negativas, o que pode ser uma ação repetida por Brunet.

Também participaram do evento nomes como Mileide Mihaile, Paloma Bernardi, Adriana Bombom, entre outros. Recentemente, Yasmin Brunet foi alvo de críticas por ser escolhida para desfilar como musa na Sapucaí em 2023.

