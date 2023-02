Parada top/Marcos London/Divulgação Léo Santana e Olodum

O último dia de janeiro serviu como abre alas para o Carnaval de Salvador 2023. No fim da tarde de terça-feira (31), Léo Santana e a banda Olodum se apresentaram de surpresa no Farol da Barra, ponto que marca o início dos desfiles dos trios elétricos, em Salvador (BA). A ação foi da Brahma (Ambev) para apresentar os investimentos na maior festa de rua do mundo.



A coluna esteve no espaço a convite da marca para observar a movimentação carnavalesca. O Olodum foi o primeiro a subir no tiro elétrico e embalou os "quase foliões" com hits como "Faraó Divindade do Egito" e "Olodum Pra Balançar".





Em ritmo de Carnaval, logo após o show da banda, Léo Santana surgiu de surpresa e enlouqueceu a multidão. Do alto do trio, Léo fez questão de falar da saudade que sente do Carnaval de Salvador, que não acontece desde 2020 devido à pandemia da covid-19. "Como bom taurino, eu estou ansioso. Vamos fazer o melhor Carnaval, eu não vejo a hora", disse Léo.

Parada top/Marcos London/Divulgação Léo Santana





O evento também contou com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM). Bruno chegou animado no local e garantiu esforços para fazer o melhor Carnaval da história da cidade. O "Carnaval dos carnavais" terá grande investimento da Brahma. Em parceria com o prefeito, a marca anunciou o "Pipoco", na terça-feira pré-carnaval, 14 de fevereiro, com Léo Santana comandando um trio gratuito no circuito invertido do Barra-Ondina. Bruno Reis ainda aproveitou a passagem para anunciar Bayana System e Felipe Escandurras no "Furdunço", festa do domingo que antecede a folia, dia 12 de fevereiro.

A Brahma vai investir em diversas áreas do Carnaval de Salvador 2023. Na quinta-feira (16), a marca será uma das patrocinadoras da "Pipoca de Ivete Sangalo", que terá transmissão inédita da Globo diretamente do circuito. Os Carnavais de Bairro também vão contar com assinatura da marca. No circuito, blocos como Coruja (Ivete Sangalo), Camaleão e Vumbora (Bell Marques) e Olodum (Olodum) serão patrocinados pela marca.

“Pela primeira vez em nossa história de mais de 130 anos, vamos participar das festas espalhadas pelo Brasil, isso é um marco importante, ainda mais em um Carnaval que volta a sua plenitude após dois anos de interrupção”, comenta Maurício Landi, diretor de marketing de Brahma no Brasil.

Camarote Brahma

A marca volta a montar o tradicional "Camarote Brahma" em Salvador. A última vez que isso aconteceu foi em 2015. Para o retorno, nomes como Pocah, Claudia Leitte, Pedro Sampaio e Menos é Mais estão confirmados no espaço All Inclusive. O tradicional espaço, desejado por celebridades no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem abadás em Salvador vendidos por até R$ 1,4 mil.

Divulgação @oxydany - 9/12/2022 Pedro Sampaio é atração do Camarote Brahma