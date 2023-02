Foto: Reprodução/Globoplay Deboche de Patrícia Ramos com Gabriel Fop divide opiniões na web

O participante Gabriel Fop foi o segundo eliminado do "Big Brother Brasil 23" com 53,3% dos votos e após a eliminação, na noite desta terça-feira (31), Gabriel bateu um papo com Patrícia Ramos e Vivian Amorim no "Bate Papo BBB".

Um detalhe desta entrevista causou uma polêmica nas redes sociais, a postura de Patrícia Ramos perante o eliminado gerou muitos comentários positivos e negativos em relação a apresentadora.

A apresentadora foi fortemente criticada por apresentar uma postura de deboche com o eliminado, sendo acusada de, por muitas vezes, usar da opinião pessoal para apontar alguns momentos do ex-brother na casa. O momento em específico que causou revolta no público, foi quando mostraram o vídeo em que Anitta diz que mal conhecia o Gabriel e que a relação com o modelo era mínima.

Patrícia foi acusada de ser "debochada" com Gabriel ao contar para o ex-brother que a cantora não o seguia mais no Instagram, o que causou um clima tenso entre eles. Momentos antes, Gabriel recebeu uma almofada com o print da conta do modelo no Twitter pedindo para a cantora fazer um mutirão para ele e Patrícia brincou dizendo que apenas nos sonhos do modelo Anitta faria o mutirão.

🚨VEJA: Internautas estão criticando a Patrícia Ramos por ter sido debochada com o Gabriel Fop. #BBB23

pic.twitter.com/n75juBpJde — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 1, 2023

Internautas apontaram que Patrícia estava sendo muito forçada e dizendo que Patrícia não tinha carisma, alguns apontaram falta de profissionalismo vindo da apresentadora. "Essa mina é zero carisma", disse um internauta, seguido de outro: "Não tinha necessidade dessa grosseria, ela está ali como profissional para entrevistar os participantes e não para humilha-los. A piada é com o Paulo Vieira que é o humorista pago pra isso", comentou outro internauta.

Ao mesmo tempo, a apresentadora foi muito elogiada por outros internautas que enalteceram a maneira como Patrícia conduziu a entrevista. "Ela só falou a verdade, mas sabemos o pq esses internautas estão criticando. Patrícia ramos que fique bem tranquila pq ela foi TUDO", escreveu um internauta.

Foi muito debochada sim...faltou profissionalismo... — Ana Lúcia de Mendonça Dias🌵 (@AnaLciadeMendo1) February 1, 2023

A galera é mt hipócrita, né? Gabriel Flop entrou no #bbb23 EXPONDO a Anitta, tentou hype em cima disso e falhou miseravelmente kkk



AÍ ONTEM NA ELIMINAÇÃO ELE RECEBEU RECADO DELA e descobriu que ganhou unfollow, e vocês tão: AI COITADINHO, constrangimento!



Ah, gente, me poupe!! — Fellipe Correa (@correallipe) February 1, 2023

Mulher desnecessária,pra mim não serve para entrevistar ninguém,o Gabriel ficou muito sem graça,com o comentário dela. — Valesca Lopes (@ValescaLopes9) February 1, 2023

Queremos a Patrícia no bbb24 — rôdris go🫧 (@iaerodrigo) February 1, 2023