Reprodução/Instagram Durante programa ao vivo do SBT, mulher solta palavra pornografica





O jornalista Laércio Botega, apresentador do A Tarde é Nossa, programa da SCC, rede afiliada ao SBT em Santa Catarina, postou em suas redes sociais um vídeo que viralizou na internet. A cena em questão mostra um dos blocos de jogos que o programa tem, o Farofa SCC, virando meme após uma das jogadoras falar a palavra "boquete".









A brincadeira consistia em falar palavras que começassem com a sílaba "bo", e quem não conseguisse levaria um balde de água gelada. Já os que conseguissem, no fim do jogo, levavam uma quantia em dinheiro.

Durante a partida, vários jogadores falaram palavras como "boliche", "bola", "bosque", "bolacha", entre outras. Mas o momento cômico e auge do programa foi quando uma das participantes acaba se enrolando na hora de decidir a palavra que escolheria e solta a palavra pornográfica ‘"boquete".

O próprio apresentador acabou entrando na brincadeira, depois de postar o vídeo com a legenda: "Fazer televisão ao vivo tem disso...", escreveu ele em suas redes sociais.

O bloco do programa em que acontece o jogo é o na Praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis. O programa acontece logo após o SCC Meio-Dia e tem duração de 45 minutos. É transmitido pela emissora local, mas também pode ser conferido através da internet, no YouTube do canal da afiliada do SBT.











*Com a colaboração de Victória Rossi