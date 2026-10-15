Na semana passada, indicamos seis canções que ganharam uma interpretação ímpar na voz de Mercedes Sosa.
Foram estas: "Gracias a la vida", "Volver a los 17", "Alfonsina y el mar", "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "Razón de vivir" e "Los hermanos".
Nesta semana, trazemos outras sete, que constituem a segunda parte de nossa seleção de 20 sucessos gravados pela cantora argentina, considerada "a voz daqueles que não têm voz".
Músicas
Canción con todos: composição de Armando Tejada Gómez e César Isella. É um lindo hino em homenagem à América Latina.
Destaca suas paisagens, seus produtos, passando pela descrição de vários países, exaltando a importância do povo latino-americano, pregando a necessidade de sua união.
Foi composta no final dos anos 60, mas até hoje continua atual.
Versos de destaque:
Salgo a caminar
Por la cintura cósmica del sur
Piso en la región
Más vegetal del viento y de la luz
Siento al caminar
Toda la piel de América en mi piel
Y anda en mi sangre un río
Que libera en mi voz su caudal
Canción Para Carito: composição de León Gieco e Antonio Tarragó Ros.
É um chamamé que relata a vida de um migrante que sai de sua cidadezinha no interior e se encontra em meio a uma grande cidade, que poderia ser Buenos Aires.
Vê as diferenças entre elas, o que lhe dá um sentimento de saudade e solidão.
Versos de destaque:
Sentado solo en un banco en la ciudad
con tu mirada recordando el litoral
tu suerte quiso estar partida
mitad verdad, mitad mentira
como esperanza de los pobres prometida
Soy pan, soy paz, soy más: composição de Piero. A letra dessa música é formada por uma sucessão de imagens, tais como água, praia, céu, criança, berço, grito, choro, entre outras, que acabam remetendo à uma ânsia de transformação pessoal, em busca de algo novo.
Versos de destaque:
Vamos, contame, decime
Todo lo que a vos te está pasando ahora
Porque si no, cuando está tu alma sola, llora
Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera
Nadie quiere que adentro algo se muera
Años: composição de Pablo Milanés. A canção mostra a crueza do tempo passando, que vai deixando lembranças e transformando as relações humanas.
É uma das mais conhecidas músicas interpretadas por Mercedes Sosa .
Ela chegou a gravar uma versão com Fagner, que fez muito sucesso no Brasil.
Versos de destaque:
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos
Y el amor no lo reflejo como ayer
Y en cada conversación
Cada beso, cada abrazo
Se impone siempre un pedazo
De razón
Sólo le pido a Dios: composição de León Gieco. Uma das mais belas canções que Mercedes gravou.
Um poético pedido a Deus para que a indiferença não ganhe espaço frente às injustiças, às guerras, a violência e outras mazelas sociais.
Existe uma versão em português ("Eu só peço a Deus") gravada pela própria Mercedes com Beth Carvalho.
Versos de destaque:
Sólo le pido a Dios
Que el dolor no me sea indiferente
Que la reseca muerte no me encuentre
Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente
Venas abiertas: composição de Leonardo Sujatovich e Manuel Schajris.
Essa música faz um diálogo com o livro As Veias Abertas da América Latina, do escritor Eduardo Galeano, mostrando as dores que castigam o continente, apontando como solução a união de seus povos.
Versos de destaque:
América Latina tiene que ir de la mano
Por un sendero distinto, por un camino más claro
Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado
Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos
Todo cambia: composição de Julio Numhauser. Tudo muda, seja o mundo, os pensamentos, aquilo que é superficial ou o que é profundo.
Assim, as pessoas também mudam, de uma forma natural ou, muitas vezes, necessária.
Julio Numhauser compôs essa música quando estava exilado na Suécia nos anos 80.
A música fez parte da trilha sonora do filme Habemus Papam, dirigido por Nanni Moretti.
Versos de destaque:
Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Unicornio: composição de Silvio Rodríguez. Um belo poema que trabalha a metáfora da perda de algo que não pode ser substituído, sintetizado na figura de um unicórnio, um ser imaginário.
Mostra também as angústias da perda e a esperança em encontrá-lo.
Versos de destaque:
Mi unicornio azul ayer se me perdió,
pastando lo dejé y desapareció.
Cualquier información bien la voy a pagar.
Las flores que dejó
no me han querido hablar.
Não se esqueça
Na semana que vem, traremos as sete canções que fecham nossa lista. Aguardem!
Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina
Assista Mercedes Sosa em Todo Cambia :