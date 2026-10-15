Reprodução - frame de vídeo do YouTube Mercedes Sosa: dona de uma voz ímpar

Na semana passada, indicamos seis canções que ganharam uma interpretação ímpar na voz de Mercedes Sosa.

Foram estas: "Gracias a la vida", "Volver a los 17", "Alfonsina y el mar", "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "Razón de vivir" e "Los hermanos".

Nesta semana, trazemos outras sete, que constituem a segunda parte de nossa seleção de 20 sucessos gravados pela cantora argentina, considerada "a voz daqueles que não têm voz".





Músicas

Canción con todos: composição de Armando Tejada Gómez e César Isella. É um lindo hino em homenagem à América Latina.

Destaca suas paisagens, seus produtos, passando pela descrição de vários países, exaltando a importância do povo latino-americano, pregando a necessidade de sua união.

Foi composta no final dos anos 60, mas até hoje continua atual.

Versos de destaque:

Salgo a caminar

Por la cintura cósmica del sur

Piso en la región

Más vegetal del viento y de la luz

Siento al caminar

Toda la piel de América en mi piel

Y anda en mi sangre un río

Que libera en mi voz su caudal

Canción Para Carito: composição de León Gieco e Antonio Tarragó Ros.

É um chamamé que relata a vida de um migrante que sai de sua cidadezinha no interior e se encontra em meio a uma grande cidade, que poderia ser Buenos Aires.

Vê as diferenças entre elas, o que lhe dá um sentimento de saudade e solidão.

Versos de destaque:

Sentado solo en un banco en la ciudad

con tu mirada recordando el litoral

tu suerte quiso estar partida

mitad verdad, mitad mentira

como esperanza de los pobres prometida

Soy pan, soy paz, soy más: composição de Piero. A letra dessa música é formada por uma sucessão de imagens, tais como água, praia, céu, criança, berço, grito, choro, entre outras, que acabam remetendo à uma ânsia de transformação pessoal, em busca de algo novo.

Versos de destaque:

Vamos, contame, decime

Todo lo que a vos te está pasando ahora

Porque si no, cuando está tu alma sola, llora

Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera

Nadie quiere que adentro algo se muera



Años: composição de Pablo Milanés. A canção mostra a crueza do tempo passando, que vai deixando lembranças e transformando as relações humanas.

É uma das mais conhecidas músicas interpretadas por Mercedes Sosa .

Ela chegou a gravar uma versão com Fagner, que fez muito sucesso no Brasil.

Versos de destaque:

El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos

Y el amor no lo reflejo como ayer

Y en cada conversación

Cada beso, cada abrazo

Se impone siempre un pedazo

De razón

Sólo le pido a Dios: composição de León Gieco. Uma das mais belas canções que Mercedes gravou.

Um poético pedido a Deus para que a indiferença não ganhe espaço frente às injustiças, às guerras, a violência e outras mazelas sociais.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora argentina Mercedes Sosa





Existe uma versão em português ("Eu só peço a Deus") gravada pela própria Mercedes com Beth Carvalho.

Versos de destaque:

Sólo le pido a Dios

Que el dolor no me sea indiferente

Que la reseca muerte no me encuentre

Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente

Venas abiertas: composição de Leonardo Sujatovich e Manuel Schajris.

Essa música faz um diálogo com o livro As Veias Abertas da América Latina, do escritor Eduardo Galeano, mostrando as dores que castigam o continente, apontando como solução a união de seus povos.

Versos de destaque:

América Latina tiene que ir de la mano

Por un sendero distinto, por un camino más claro

Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado

Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos

Todo cambia: composição de Julio Numhauser. Tudo muda, seja o mundo, os pensamentos, aquilo que é superficial ou o que é profundo.

Assim, as pessoas também mudam, de uma forma natural ou, muitas vezes, necessária.

Julio Numhauser compôs essa música quando estava exilado na Suécia nos anos 80.

A música fez parte da trilha sonora do filme Habemus Papam, dirigido por Nanni Moretti.

Versos de destaque:

Cambia lo superficial

Cambia también lo profundo

Cambia el modo de pensar

Cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años

Cambia el pastor su rebaño

Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño

Unicornio: composição de Silvio Rodríguez. Um belo poema que trabalha a metáfora da perda de algo que não pode ser substituído, sintetizado na figura de um unicórnio, um ser imaginário.

Mostra também as angústias da perda e a esperança em encontrá-lo.

Versos de destaque:

Mi unicornio azul ayer se me perdió,

pastando lo dejé y desapareció.

Cualquier información bien la voy a pagar.

Las flores que dejó

no me han querido hablar.

Não se esqueça

Na semana que vem, traremos as sete canções que fecham nossa lista. Aguardem!

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista Mercedes Sosa em Todo Cambia :

