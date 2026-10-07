Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora argentina Mercedes Sosa

A arte de Mercedes Sosa, mesmo depois da partida da artista, continua presente.

Passados 17 anos de sua morte, a voz da América Latina ganha nova evidência com a participação em "Jangadero", gravação de Milo J.

Aliás, esse rapaz tem feito um trabalho excelente na recuperação da música folclórica latino-americana.

A coluna aproveita este momento para, primeiramente, mostrar às novas gerações músicas que marcaram a carreira de Mercedes Sosa. Além disso, relembrar a seus fãs alguns de seus sucessos.

E, por fim, indicar o show Tributo a Mercedes Sosa: a voz dos sem voz, da cantora Indiana Nomma, que acontecerá amanhã, às 20 horas no Blue Note, em São Paulo.

Confiram a primeira parte da seleção que fizemos.





Músicas

Gracias a la vida: composição de Violeta Parra. Trata-se de uma das mais emblemáticas músicas latinas.

Carregada de poesia, se tornou um hino que convida todas e todos a reconhecer o valor de cada momento, cada gesto e cada palavra em seu caminhar.

Essa canção faz parte do álbum Homenaje a Violeta Parra (1971) gravado por Mercedes.

Versos de destaque:

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado el sonido y el abecedario

Con él las palabras que pienso y declaro

Madre, amigo, hermano y luz alumbrando

La ruta del alma del que estoy amando

Volver a los 17: composição de Violeta Parra. Outra música que faz parte do disco em homenagem à compositora chilena.

Nessa canção, vemos que o eu poético faz um apelo para voltar a seus 17 anos, "depois de viver um século", com a chegada de um novo amor.

Mostra suas fragilidades em viver esse amor, suas alegrias, seus conflitos e contradições.

Versos de destaque:

Volver a los 17

Después de vivir un siglo

Es como descifrar signos

Sin ser sabio competente



Alfonsina y el mar: composição de Ariel Ramírez e Félix Luna.

Uma bela canção que traz o relato, de forma muito poética, da partida da poeta Alfonsina Storni que se despediu da vida entrando definitivamente no mar.

A forma como Ramírez e Luna escreveram essa música, faz com que a obra da poeta transcenda sua morte.

Versos de destaque:

Te vas Alfonsina con tu soledad

¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?

Una voz antigua de viento y de sal

Te requiebra el alma y la está llevando

Y te vas hacia allá como en sueños

Dormida, Alfonsina, vestida de mar



Reprodução - frame de vídeo do YouTube Mercedes Sosa, a voz da América Latina





Yo vengo a ofrecer mi corazón: composição de Fito Páez.

Uma das mais belas composições de Paéz, que ganhou outra dimensão na voz de Mercedes.

Apesar da aparente entrega, a começar pelo título, a canção é um gesto de resistência e de esperança em seguir a vida, apesar do que possa ter acontecido.

Versos de destaque:

¿Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Tanta sangre que se llevó el río

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Razón de vivir: composição de Víctor Heredia. É uma música que convida e defende a resiliência na caminhaa da vida.

Por mais percalços que ela nos ofereça, sempre é melhor continuar adiante. É uma das principais obras do músico e compositor Víctor Heredia.

Versos de destaque:

Para descubrir que la vida va

Sin pedirnos nada

Y considerar que todo es hermoso

Y no cuesta nada

Los hermanos: composição de Atahualpa Yupanqui. Canção folclórica que exalta à fraternidade, união e luta pela liberdade.

Na época das ditaduras que assolaram a América Latina, nas últimas décadas do século XX, foi considerada um hino de resistência dos povos que buscavam a volta da democracia.

Elis Regina também gravou esta música nos anos 70.

Versos de destaque:

Yo tengo tantos hermanos

Que no los puedo contar

Y una hermana muy hermosa

Que se llama libertad

Reprodução - frame de vídeo na internet A cantora Indiana Nomma





Show

Amanhã, dia 08 de outubro, teremos o show Tributo a Mercedes Sosa: a voz dos sem voz estrelado pela cantora Indiana Nomma.

O espetáculo será no Blue Note, em São Paulo, a partir das 20 horas.

A artista hondurenho-brasileira Indiana Nomma é dona de uma voz marcante e envolvente.

Ela tem levado esse espetáculo com músicas que consagraram Mercedes Sosa por inúmeros palcos brasileiros, sempre com bom público.

Vale conferir.

Serviço

Tributo a Mercedes Sosa: a voz dos sem voz

Por Indiana Nomma

Dia 08 de outubro às 20 horas.

Blue Note São Paulo

Avenida Paulista 2073 - 2º Andar - Consolação - São Paulo/SP

Não se esqueça

Na semana que vem, na quarta-feira, traremos a segunda parte das 20 canções de Mercedes Sosa.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista à participação de Mercedes Sosa em Chico & Caetano:

