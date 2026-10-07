A arte de Mercedes Sosa, mesmo depois da partida da artista, continua presente.
Passados 17 anos de sua morte, a voz da América Latina ganha nova evidência com a participação em "Jangadero", gravação de Milo J.
Aliás, esse rapaz tem feito um trabalho excelente na recuperação da música folclórica latino-americana.
A coluna aproveita este momento para, primeiramente, mostrar às novas gerações músicas que marcaram a carreira de Mercedes Sosa. Além disso, relembrar a seus fãs alguns de seus sucessos.
E, por fim, indicar o show Tributo a Mercedes Sosa: a voz dos sem voz, da cantora Indiana Nomma, que acontecerá amanhã, às 20 horas no Blue Note, em São Paulo.
Confiram a primeira parte da seleção que fizemos.
Músicas
Gracias a la vida: composição de Violeta Parra. Trata-se de uma das mais emblemáticas músicas latinas.
Carregada de poesia, se tornou um hino que convida todas e todos a reconhecer o valor de cada momento, cada gesto e cada palavra em seu caminhar.
Essa canção faz parte do álbum Homenaje a Violeta Parra (1971) gravado por Mercedes.
Versos de destaque:
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con él las palabras que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando
Volver a los 17: composição de Violeta Parra. Outra música que faz parte do disco em homenagem à compositora chilena.
Nessa canção, vemos que o eu poético faz um apelo para voltar a seus 17 anos, "depois de viver um século", com a chegada de um novo amor.
Mostra suas fragilidades em viver esse amor, suas alegrias, seus conflitos e contradições.
Versos de destaque:
Volver a los 17
Después de vivir un siglo
Es como descifrar signos
Sin ser sabio competente
Alfonsina y el mar: composição de Ariel Ramírez e Félix Luna.
Uma bela canção que traz o relato, de forma muito poética, da partida da poeta Alfonsina Storni que se despediu da vida entrando definitivamente no mar.
A forma como Ramírez e Luna escreveram essa música, faz com que a obra da poeta transcenda sua morte.
Versos de destaque:
Te vas Alfonsina con tu soledad
¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal
Te requiebra el alma y la está llevando
Y te vas hacia allá como en sueños
Dormida, Alfonsina, vestida de mar
Yo vengo a ofrecer mi corazón: composição de Fito Páez.
Uma das mais belas composições de Paéz, que ganhou outra dimensão na voz de Mercedes.
Apesar da aparente entrega, a começar pelo título, a canção é um gesto de resistência e de esperança em seguir a vida, apesar do que possa ter acontecido.
Versos de destaque:
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Tanta sangre que se llevó el río
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Razón de vivir: composição de Víctor Heredia. É uma música que convida e defende a resiliência na caminhaa da vida.
Por mais percalços que ela nos ofereça, sempre é melhor continuar adiante. É uma das principais obras do músico e compositor Víctor Heredia.
Versos de destaque:
Para descubrir que la vida va
Sin pedirnos nada
Y considerar que todo es hermoso
Y no cuesta nada
Los hermanos: composição de Atahualpa Yupanqui. Canção folclórica que exalta à fraternidade, união e luta pela liberdade.
Na época das ditaduras que assolaram a América Latina, nas últimas décadas do século XX, foi considerada um hino de resistência dos povos que buscavam a volta da democracia.
Elis Regina também gravou esta música nos anos 70.
Versos de destaque:
Yo tengo tantos hermanos
Que no los puedo contar
Y una hermana muy hermosa
Que se llama libertad
Show
Amanhã, dia 08 de outubro, teremos o show Tributo a Mercedes Sosa: a voz dos sem voz estrelado pela cantora Indiana Nomma.
O espetáculo será no Blue Note, em São Paulo, a partir das 20 horas.
A artista hondurenho-brasileira Indiana Nomma é dona de uma voz marcante e envolvente.
Ela tem levado esse espetáculo com músicas que consagraram Mercedes Sosa por inúmeros palcos brasileiros, sempre com bom público.
Vale conferir.
Serviço
Tributo a Mercedes Sosa: a voz dos sem voz
Por Indiana Nomma
Dia 08 de outubro às 20 horas.
Blue Note São Paulo
Avenida Paulista 2073 - 2º Andar - Consolação - São Paulo/SP
Não se esqueça
Na semana que vem, na quarta-feira, traremos a segunda parte das 20 canções de Mercedes Sosa.
Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina
Assista à participação de Mercedes Sosa em Chico & Caetano: