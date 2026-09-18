Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora Luz Casal fez uma grande interpetação de "Piensa en Mí"

O bolero é um ritmo latino secular, tendo surgido em Cuba no ano de 1883. Tempos depois, cruzou o mar e chegou até o México.

Lá foi adotado pelos mexicanos, que fizeram dele uma das suas principais expressões musicais.

Depois disso, o bolero se espalhou por toda a América Latina e também pela Espanha.

Aqui vamos apresentar a primeira parte dos dez melhores boleros, do nosso ponto de vista. Confiram e divirtam-se.





Seleção

La Barca: composição de Roberto Cantoral. Esse é um dos boleros mais clássicos.

Trata de separação, usando como metáfora a partida de um barco.

A melodia é lenta, mas envolve quem a ouve, além de deixar um gosto de despedida.

Versos de destaque:

Dicen que la distancia es el olvido

pero yo no concibo esa razón

porque yo seguiré siendo cautivo

de los caprichos de tu corazón.



Principais intérpretes: Lucho Gatica, Los Panchos, Ray Conniff e Luis Miguel , cuja gravação fez parte da trilha sonora da telenovela Deus nos acuda, da Rede Globo.

El Reloj: composição de Roberto Cantoral. Aqui o eu poético pede ao relógio que paralise o tempo indefinidamente para que não chegue a hora da partida.

A melodia explora o tic-tac do relógio, dando mais dramaticidade à canção.

Versos de destaque:

Reloj, no marques las horas

porque voy a enloquecer,

ella se irá para siempre

cuando amanezca otra vez.



Principais intérpretes: Los Panchos, Luis Miguel e Lucho Gatica, em uma marcante atuação.

Sabor a Mí: composição de Álvaro Carrillo. Trabalha, de uma forma delicada, o sabor do amor que perdura mesmo à distância.

A melodia desse bolero embala como poucas a declaração amorosa.

Versos de destaque:

Pasarán más de mil años, muchos más

yo no sé si tenga amor la eternidade

pero allá tal como aquí en la boca llevarás

sabor a mí



Principais intérpretes: Los Panchos, Eydie Gormé, Luis Miguel e Monsieur Periné.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor Luis Miguel é um grande intérprete de boleros





Bésame Mucho: composição de Consuelo Velázquez. Apresenta o pedido de um beijo que poderá ser o último.

A melodia envolvente fez dele um dos boleros mais gravados e ouvidos no mundo.

Versos de destaque:

Bésame

bésame mucho

como si fuera esta noche la última vez

Bésame

bésame mucho

que tengo miedo a perderte

perderte después.



Principais intérpretes: Pedro Vargas, João Gilberto, Cesária Évora, Ney Matogrosso, Beatles e Luis Miguel. Há uma versão instrumental pela própria Consuelo Velázquez, que era uma exímia pianista.

Piensa en Mí: composição de Agustín Lara e Maria Teresa Lara. Bolero que retrata, com muita intensidade, o sofrimento de um amor perdido e que explode em momentos de tristeza e solidão.

Versos de destaque:

Si tienes un hondo penar,

piensa en mí;

si tienes ganas de llorar,

piensa en mí.

Ya ves que venero

tu imagen divina,

tu párvula boca

que siendo tan niña

me enseño a pecar.



Principais intérpretes: Pedro Vargas, Chavela Vargas, Natalia Lafourcade e Luz Casal, que fez uma primorosa interpretação, presente na trilha sonora do filme De Salto Alto (1991) de Pedro Almodóvar.

Fica aqui uma pequena sugestão para seu fim de semana. Na próxima coluna completaremos a lista com outros cinco boleros. Aguardem.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Piensa en Mi com Luz Casal:

