O bolero é um dos mais populares ritmos latinos.
Surgiu em Cuba no ano de 1883, indo depois para o México e atingindo todo o mundo.
Na semana passada, mostramos cinco boleros que, do nosso ponto de vista, estão entre os melhores.
Hoje completamos a lista de 10 clássicos do bolero. Confiram.
Seleção
La Puerta: composição de Luis Demetrio. Esse bolero trabalha, magistralmente, a metáfora de uma porta se fechando como o fim do amor.
Seus versos mostram o sofrimento do eu lírico que é reforçado pela melodia um tanto lenta e carregada de dramaticidade.
Versos de destaque:
La puerta se cerró detrás de ti
Y nunca más volviste a aparecer
Dejaste abandonada la ilusión
Que había en mi corazón por ti
Principais intérpretes: Luis Demetrio, Lucho Gatica, Luis Miguel e Nana Caymmi. Elis Regina usou, de forma incidental, alguns versos desse bolero em sua interpretação de "Dois pra lá, Dois pra cá".
Tú Me Acostumbraste: composição de Frank Domínguez. A música está centrada na atitude do ser amado que acabou ensinando a melhor forma de amar.
Mas lamenta que faltou a lição de como viver sem esse amor.
Versos de destaque:
Tú me acostumbraste
a todas esas cosas
y tú me enseñaste
que son maravillosas.
Principais intérpretes: Olga Guillot, Pedro Vargas, Lucho Gatica, Chavela Vargas e Caetano Veloso.
Há também uma bela versão com Natalia Lafourcade junto com Omara Portuondo e Los Macorinos.
Esta Tarde Vi Llover: composição de Armando Manzanero.
Grande sucesso de Manzanero, um dos principais boleristas no mundo.
Nessa canção o autor parte de uma cena cotidiana de gente correndo durante uma chuva que cai à tarde, mas a ausência do ser amado rompe essa suposta normalidade e aprofunda a solidão.
Versos de destaque:
Esta tarde, vi llover
Vi gente correr
y no estabas tú
La otra noche, vi brillar
Un lucero azul
y no estabas tú
Principais intérpretes: Armando Manzanero, Roberto Carlos, Maria Dolores Pradera, Los Panchos e o grupo espanhol Presuntos Implicados, que deu um novo colorido à música.
Historia de un Amor: composição de Carlos Eleta Almarán. Esse bolero é um hino à dor de cotovelo que representa a perda do amor.
Usa a metáfora da luz que dá vida, mas, ao ir-se, deixa a tristeza da solidão e o sofrimento que vive presente na memória.
Versos de destaque:
Es la historia de un amor
como no hay otro igual,
que me hizo compreender
todo el bien, todo el mal
Principais intérpretes: Lucho Gatica, Luis Miguel, Luz Casal e Cesária Évora com Tania Libertad.
Quizás, Quizás, Quizás: composição de Osvaldo Farrés.
A letra da música trabalha com a indecisão de se amar, de forma irônica, trazendo um certo suspense ao utilizar a palavra “quizás”, que significa "talvez" em português, dando uma sensação de perda de tempo.
Versos de destaque:
Siempre que te pregunto
Qué, cuándo, cómo y dónde
Tú siempre me respondes
"Quizás, quizás, quizás
Principais intérpretes: Nat King Cole, Sara Montiel, Celia Cruz, Ibrahim Ferrer e Andrea Bocelli dividindo o microfone com Jennifer Lopez.
Não se esqueça
Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina
Assista o videoclipe Esta Tarde Vi Llover com Presuntos Implicados: