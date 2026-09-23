Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora Celia Cruz

O bolero é um dos mais populares ritmos latinos.

Surgiu em Cuba no ano de 1883, indo depois para o México e atingindo todo o mundo.

Na semana passada, mostramos cinco boleros que, do nosso ponto de vista, estão entre os melhores.

Hoje completamos a lista de 10 clássicos do bolero. Confiram.





Seleção

La Puerta: composição de Luis Demetrio. Esse bolero trabalha, magistralmente, a metáfora de uma porta se fechando como o fim do amor.

Seus versos mostram o sofrimento do eu lírico que é reforçado pela melodia um tanto lenta e carregada de dramaticidade.

Versos de destaque:

La puerta se cerró detrás de ti

Y nunca más volviste a aparecer

Dejaste abandonada la ilusión

Que había en mi corazón por ti

Principais intérpretes: Luis Demetrio, Lucho Gatica, Luis Miguel e Nana Caymmi. Elis Regina usou, de forma incidental, alguns versos desse bolero em sua interpretação de "Dois pra lá, Dois pra cá".

Tú Me Acostumbraste: composição de Frank Domínguez. A música está centrada na atitude do ser amado que acabou ensinando a melhor forma de amar.

Mas lamenta que faltou a lição de como viver sem esse amor.

Versos de destaque:

Tú me acostumbraste

a todas esas cosas

y tú me enseñaste

que son maravillosas.

Principais intérpretes: Olga Guillot, Pedro Vargas, Lucho Gatica, Chavela Vargas e Caetano Veloso.

Há também uma bela versão com Natalia Lafourcade junto com Omara Portuondo e Los Macorinos.

Esta Tarde Vi Llover: composição de Armando Manzanero.

Grande sucesso de Manzanero, um dos principais boleristas no mundo.

Nessa canção o autor parte de uma cena cotidiana de gente correndo durante uma chuva que cai à tarde, mas a ausência do ser amado rompe essa suposta normalidade e aprofunda a solidão.

Versos de destaque:

Esta tarde, vi llover

Vi gente correr

y no estabas tú

La otra noche, vi brillar

Un lucero azul

y no estabas tú



Principais intérpretes: Armando Manzanero, Roberto Carlos, Maria Dolores Pradera, Los Panchos e o grupo espanhol Presuntos Implicados, que deu um novo colorido à música.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor e pianista Nat King Cole





Historia de un Amor: composição de Carlos Eleta Almarán. Esse bolero é um hino à dor de cotovelo que representa a perda do amor.

Usa a metáfora da luz que dá vida, mas, ao ir-se, deixa a tristeza da solidão e o sofrimento que vive presente na memória.

Versos de destaque:

Es la historia de un amor

como no hay otro igual,

que me hizo compreender

todo el bien, todo el mal

Principais intérpretes: Lucho Gatica, Luis Miguel, Luz Casal e Cesária Évora com Tania Libertad.

Quizás, Quizás, Quizás: composição de Osvaldo Farrés.

A letra da música trabalha com a indecisão de se amar, de forma irônica, trazendo um certo suspense ao utilizar a palavra “quizás”, que significa "talvez" em português, dando uma sensação de perda de tempo.

Versos de destaque:

Siempre que te pregunto

Qué, cuándo, cómo y dónde

Tú siempre me respondes

"Quizás, quizás, quizás



Principais intérpretes: Nat King Cole, Sara Montiel, Celia Cruz, Ibrahim Ferrer e Andrea Bocelli dividindo o microfone com Jennifer Lopez.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe Esta Tarde Vi Llover com Presuntos Implicados:

