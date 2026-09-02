Reprodução - frame de vídeo do YouTube As atrizes colombianas Mabel Moreno e Manuela González

Quem procura momentos de diversão e descontração, com certeza os encontrará em Susana e Elvira: Sem Plano B.

Esse filme colombiano, com direção de Maria Gamboa, recentemente disponibilizado pela Netflix , é palco para belas atrizes e belos atores, além de ter cenários encantadores.





Enredo

A trama se desenvolve com a história de duas inseparáveis amigas, Susana e Elvira, que resolvem empreender a viagem dos sonhos: ir à Índia em comemoração aos 40 anos de ambas.

A perspectiva era que o passeio fosse revelador, surpreendendo as protagonistas, seja por conhecer novas pessoas ou por apontar novos caminhos para a vida.

Ou seja, muitas fichas foram apostadas em uma simples viagem que, ao final, teve como resultado uma briga entre elas, com cada uma indo para um lado e finalizando a longa amizade.

Anos depois, a vida profissional faz com que se reencontrem muito a contragosto.

Armistício

Susana montou uma empresa especializada na organização de casamentos. Já Elvira tornou-se empresária de artistas.

Seguiam suas vidas em paralelo, até que o "destino" as coloca frente a frente novamente: Susana terá que organizar o casamento de Macarena e Chano, artistas empresariados por Elvira e vendidos como o casal perfeito do momento.

O evento recebe o nome de "matri-concerto", uma mistura de festa de casamento com um show musical.

Até acontecer efetivamente o chamado "matri-concerto", há muitos confrontos entre as ex-amigas, agravados pelas dificuldades em alocar o cenário paradisíaco sonhado pelos noivos.

Tudo isso é pontilhado por planos mirabolantes que a dupla põe em ação para conseguir o objetivo e por muitos encontros românticos entre todos os personagens do filme.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Mabel Moreno e Manuela González em Susana e Elvira





A personagem Susana é interpretada pela atriz Manuela González. Já Elvira é vivida por Mabel Moreno.

O filme foi inspirado em um blog, criado em 2008, de forma anônima, por María Fernanda Moreno e Marcela Peláez.

Nele, tratavam de inúmeras questões relacionadas à vida, ao sexo e ao amor, mas sempre de forma bem humorada e sem censura.

Conclusão

Susana e Elvira: Sem Plano B é um filme para ser assistido de forma descontraída. É uma produção para quem gosta de comédias leves, sem muito compromisso.

Serve para entreter e divertir os espectadores, no fim de noite, depois de um exaustivo dia de trabalho.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer de Susana e Elvira: Sem Plano B :

