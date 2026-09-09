Franklin Valverde Espanha convidada de honra

Esta semana acontece em São Paulo, no Distrito Anhembi, a Bienal Internacional do Livro.

Esse é um dos maiores eventos literários e do mercado de livros do país. Em sua 28ª edição, a Bienal tem a Espanha como país convidado.

Em seu estande, além de livros espanhóis, também há uma pequena mostra fotográfica, com trabalhos de autoria de Palmira Puig e Marcel Giró.

Essa mesma exposição, de forma ampliada, pode ser vista no Instituto Cervantes.





Autores

No estande da Espanha encontra-se uma série de livros que abarcam vários períodos históricos e literários.

Estão expostas obras de autoras e autores espanhóis como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Concha Méndes, Ernestina de Champourcin e Jorge Guillén.

Também merece destaque uma seção com autores brasileiros que foram traduzidos para o espanhol, entre eles Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Fonseca, Vinícius de Moraes, João Guimarães Rosa e Nélida Piñon.

Revistas

Os leitores que gostam de publicações que tratam de cultura, lançamentos de livros e questões literárias, não foram esquecidos.

Há um setor dedicado a revistas como Letras Libres, Ópera Actual, La Maleta, Pantera e Política y Prosa.

Reprodução - foto de Palmira Puig por Franklin Valverde Foto ""Esperando a filha" de Palmira Puig





Instituto Cervantes

Quem quiser ver a exposição dos fotógrafos Palmira Puig e Marcel Giró, poderá visitar e apreciar suas obras no Instituto Cervantes até o dia 05 de janeiro de 2027.

Palmira e Marcel, um casal de fotógrafos, aportaram no Brasil no final dos anos 1940, vindos da Espanha em uma mudança forçada.

O país, que havia vivido uma Guerra Civil, estava mergulhado na ditadura fascista imposta pelo general Francisco Franco.

Logo depois da chegada, começaram a colaborar com o Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB), importante fotoclube paulistano dedicado à fotografia e que organizava o Salão Brasileiro de Arte Fotográfica.

Além disso, o FCCB contou com a presença de renomados fotógrafos como Thomas Farkas, German Lorca, Geraldo de Barros e Madalena Schwartz.

Reprodução - foto de Marcel Giró por Franklin Valverde Foto "Luz e Força" de Marcel Giró





Também merece registro que Palmira Puig e Marcel Giró foram os responsáveis pela criação do Estúdio Giró, instituição que marcou a fotografia publicitária brasileira na segunda metade do século XX.

Ficha técnica

28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Distrito Anhembi

Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo – SP

Até o dia 13 de setembro de 2026.

Instituto Cervantes

Palmira Puig/Marcel Giró - Humanismo na fotografia modernista brasileira

Avenida Paulista, 2439 - Térreo - Metrô Consolação

Até o dia 05 de janeiro de 2027.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

