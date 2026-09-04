Reprodução - Instagram do artista O cantor J Balvin

O Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, traz dois astros da música latina nesta edição: o colombiano J Balvin e o argentino Milo J.

O festival inicia hoje e será realizado até o dia 13 de setembro. A apresentação dos dois artistas acontecerá no dia 12 de setembro.





Colômbia

J Balvin nasceu José Álvaro Osorio Balvin, em 1985, na colombiana Medellín.

Uma curiosidade: sua cidade natal também é berço de inúmeros músicos que alcançaram sucesso internacional, entre eles, Karol G, Sebastián Yatra e Juanes.

A música de J Balvin passeia pelo reggaeton, com toques de pop latino, e empolga as pistas de dança pelo mundo afora.

No ano passado, ele esteve por aqui, logo depois de ter lançado o álbum Mixteip, apresentando-se no festival The Town.

Na oportunidade, deu espaço para algumas músicas do álbum que tinha acabado de lançar, que tem como destaques as faixas “Zun Zun” e "Misterio".

A primeira tem a participação do músico porto-riquenho Lenny Tavárez e do estadunidense Justin Quiles.

Já para a segunda, o artista convidou Gilberto Santa Rosa, consagrado cantor de bolero e salsa de Porto Rico.

J Balvin também tem trabalhos com a cantora Anitta, as músicas “Machika”(2018) e “Bola Rebola”(2019).

Rock in Rio - Palco Mundo

Show às 19 horas.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor argentino Milo J





Argentina

Camilo Joaquín Villarruel é o nome completo de Milo J que, no dia 25 de outubro, completará 20 anos de idade.

Ele nasceu em Morón, província de Buenos Aires (Argentina). Seu talento despertou precocemente, pois entre os 8 e 9 anos já compunha com Alma, sua irmã mais velha.

Depois disso, aos 11 anos, ganhou projeção participando em batalhas de freestyle, competições musicais que avaliam a capacidade de improvisar dos concorrentes .

De lá pra cá, Milo J tem ganhado cada vez mais espaço na música argentina, principalmente agora com o resgate de suas raízes indígenas e a incorporação de elementos do folclore argentino em suas canções.

Recentemente, gravou um episódio no Tiny Desk, iniciativa da NPR Music, emissora pública de rádio dos Estados Unidos, em que os artistas realizam em seus escritórios pequenos shows musicais, em torno de 15 minutos, que depois são disponibilizados no YouTube.

Em quatro meses, o vídeo já atingiu mais de 18 milhões de visualizações. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, ele virá a São Paulo para dois shows. Serão ótimas oportunidades para o público brasileiro conhecer o som de Milo J ao vivo.

Rock in Rio - Palco Supernova

Show às 18 horas.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista Milo J no Tiny Desk:

