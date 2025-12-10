Felipe Giubilei/DIVULGAÇÃO Quimbará toca no Blue Note

Durante este ano, a banda Quimbará produziu dois shows que exploraram a musicalidade latina.

O primeiro foi dedicado ao grupo cubano Buena Vista Social Club, já o segundo retrabalhou os sucessos do álbum Debí Tirar Más Fotos, gravado pelo porto-riquenho Bad Bunny.

Esses dois espetáculos serão reapresentados na próxima sexta-feira (12/12), às 20 horas e 22h30, respectivamente, no Blue Note de São Paulo.





Saiba mais sobre os shows e os artistas que os inspiraram.

BVSC

O grupo Buena Vista Social Club foi criado em 1996, com o objetivo de resgatar músicos da velha guarda cubana.

Entre eles, artistas como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo e Rubén González.

Essa reunião ganhou repercussão mundial, principalmente depois da realização, em 1999, de um documentário que levou o nome do grupo, dirigido pelo cineasta alemão Wim Wenders.

O filme reproduziu cenas de shows realizados em Cuba, Nova York e Amsterdam, além de ter depoimentos dos músicos que faziam parte da banda.

Assista o videoclipe de El Cuarto de Tula com Quimbará:

BB

O cantor e compositor porto-riquenho Bad Bunny lançou, no início deste ano, o álbum Debí Tirar Más Fotos, obra que está se tornando um marco na discografia latina desta década.

Nesse disco, temos a fusão de reggaeton com salsa e outros ritmos porto-riquenhos.

Debí Tirar Más Fotos resgata a história do artista, defende sua cultura e sua língua, além das tradições de Porto Rico, hoje, politicamente, um estado livre associado aos Estados Unidos.

O sucesso de Bad Bunny é tanto que o Financial Times, de Londres, o escolheu como uma das 25 pessoas mais influentes do mundo, juntamente com a cantora Rosalía, o ministro Alexandre de Moraes, a escritora Margaret Atwood, o prefeito eleito de Nova York Zohran Mamdani, a atriz Jane Fonda, entre outros.

Felipe Giubilei/DIVULGAÇÃO Um espaço para a música latina





Show

Daniel Baraúna, cantor e percussionista da Quimbará, diz que os dois espetáculos são os mesmos já apresentados no próprio Blue Note.

A única novidade é a cantora e trombonista cubana Liena Centeno, que terá uma participação especial no show sobre o Buena Vista Social Club.

Será uma boa oportunidade para conhecer ou relembrar esses dois belos trabalhos da Quimbará.

Futuro

Os fãs do grupo terão uma boa novidade para o ano que vem.

Seus integrantes, segundo Baraúna, já estão "gestando um novo show, no qual interpretaremos músicas do universo do samba em versões de ritmos latinos, como a salsa, a timba, o son cubano e a bomba".

Vamos aguardar.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina