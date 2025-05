Reprodução de frame de vídeo do Youtube A cantora e atriz Becky G

Becky G acabou de lançar "Que Haces", música que contou com a participação do cantor colombiano Manuel Turizo.

A cantora, que também atua como atriz, participou em 2017 do filme Power Rangers, dirigido por Dean Israelite. Seu personagem era Trini Kwan, que se transformava na Ranger amarelo. A obra procurou retomar o sucesso da série infanto-juvenil de super-heróis, exibida na televisão nos anos 90 do século passado.

Apesar de bastante jovem, a artista já tem em sua carreira vários sucessos: "Mayores", "Sin pijama" e "Sola", sua primeira música a ser gravada em espanhol, já que até então só havia gravado em inglês.

Início

Becky G, nome artístico de Rebecca Marie Gomez, nasceu há 28 anos em Inglewood, na Califórnia ( Estados Unidos) e é descendente de mexicanos, sendo seus quatro avós do estado de Jalisco. Sua infância foi bastante pobre, pois seus pais perderam a casa em que moravam e tiveram que viver na garagem de um de seus avós.

A pequena Rebbeca desde muito jovem demonstrou talento para a música, realizando covers de sucessos musicais, postados na internet, que alcançavam um bom número de fãs. Essas postagens acabaram por despertar o interesse de produtores que a chamaram para realizar suas primeiras gravações. O sucesso foi instantâneo, o que a fez se transformar em um dos destaques da atual geração do pop latino. Com isso passou a ser convidada para abrir shows de artistas estadunidenses como Demi Lovato e Katy Perry.

Becky G no Tynes Desk

Parcerias

Seu talento tem despertado o interesse de artistas já consagrados que passaram a participar de suas gravações.

Esse é o caso do cantor colombiano J. Balvin, com quem fez uma excursão por várias cidades dos Estados Unidos.

Outro artista de destaque que dividiu microfones com Becky G foi o porto-riquenho Bad Bunny em "Mayores", sucesso de 2017, cujo vídeo oficial no YouTube já atingiu mais de dois bilhões e meio de visualizações.

Também devemos registrar a participação de Maluma e Anitta na gravação do remix de "Mala Mía", e da cantora dominicana Natti Natasha em "Sin pijama".

No atual single "Que Haces", ela divide a cena com Manuel Turizo, colombiano que começa a se destacar na cena do reggaeton . A música é uma fusão de merengue com pop latino, traduzida em um clima romântico na voz dos dois, que são acompanhados pelo som de piano, baixo e guitarra, com a base percussiva de uma tambora dominicana, congas e güiro.

Na esteira de "Que Haces", com certeza, já está sendo gestado um novo álbum. Esperemos.

