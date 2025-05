Reprodução do site da banda Paralamas: Bi Ribeiro, Herbert Vianna e João Barone

Neste fim de semana, a cidade de São Paulo terá dose dupla de Os Paralamas do Sucesso. Além de ter sua história contada na peça Vital, o musical dos Paralamas , a banda se apresenta amanhã (31/5), às 21 horas, no Allianz Parque.

O show faz parte da excursão musical Paralamas do Sucesso - Celebrando 40 anos de clássicos .

Das bandas brasileiras de rock, que surgiram nos anos 80 do século passado, ela foi a que melhor dialogou com a América Latina, principalmente com os argentinos Charly García e Fito Páez.





Charly

O roqueiro Charly García sempre teve uma boa relação com músicos brasileiros, principalmente com o Paralamas.

No disco Parte de la religión , lançado em 1987, o argentino dividiu os vocais com Paula Toller na faixa "Rap de las hormigas".

Nessa canção, também temos a participação do Paralamas na parte instrumental, com Herbert Vianna na guitarra, Bi Ribeiro no baixo e João Barone na bateria.

O argentino retribuiu a gentileza ao Paralamas tocando piano na música "Quase um Segundo", que faz parte do álbum Bora Bora , de 1988.

E um ano depois, Herbert dividiu os vocais com Charly na música "Zocacola", lançada no disco Como conseguir chicas , do argentino.

Fito

A relação de Fito Páez com Os Paralamas foi e é mais intensa. Fito diz: "o Herbert é para mim o amigo brasileiro, um irmão de sangue". A parceira dos dois é bastante profícua.

No disco Os Grãos (1991), da banda brasileira, foi gravada uma versão da música "Trac Trac", criada pelo argentino. Sobre esse trabalho, Fito faz o seguinte relato:

Ele me ligou: "Oi Fito, estou aqui no Rio e vou gravar Trac Trac".

Eu disse: você está maluco, essa música ninguém ouve, é a última música de um disco que está por aí perdido na Argentina, você está muito maluco.

"Você acha isso?"

Eu acho. Depois disso, ele me mandou uma passagem de avião, fui ao Rio, fizemos a versão, eles já tinham gravado a base, eu toquei piano, órgão e fiz umas vozes. Foi um sucesso importante.

O Herbert tem faro para as músicas. Pode parecer uma letra hermética, que ele sabe encontrar o ponto. Acho que ele é uma grande personalidade.

Em 2001, Herbert sofreu um grave acidente na queda de um ultraleve, em Mangaratiba (RJ), que o deixou algum tempo sem poder se apresentar.

Em agosto de 2002, quando ele ainda estava em recuperação, Fito Páez fazia um show no Canecão, no Rio de Janeiro, e o convidou para tocar "Trac Trac" juntos.

Essa foi a primeira participação de Herbert em um palco musical depois do acidente.

Reprodução de frame de vídeo do Youtube O guitarrista Herbert Vianna





Teatro

As relações entre Charly García, Fito Páez e Os Paralamas do Sucesso estão relatadas em Vital, o musical dos Paralamas , uma homenagem à longa parceria entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, que formam a banda desde sua formação, e a relação deles com José Fortes, o empresário do grupo desde seu início.

O musical explora a longevidade da banda e a história de como uma amizade de adolescência se transformou em uma carreira musical de sucesso.

A peça Vital, o musical dos Paralamas , que tem texto de Patrícia Andrade e direção de Pedro Brício, ficará em cartaz até o dia 22 de junho, no Teatro Sabesp Frei Caneca, com sessões aos sábados e domingos.

É uma obra que merece ser assistida, principalmente pelos fãs de Os Paralamas do Sucesso.

