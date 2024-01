Divulgação O 1º lugar ficou com Gabi Nery





De acordo com análise realizada pela BR Media Group, destaca os influenciadores que mais tiveram crescimento no último mês de novembro de 2023. O 1º lugar ficou com Gabi Nery, influenciadora digital que cria vídeos de entretenimento com a realização de entrevistas com pessoas em locais públicos. Gabi viralizou e alcançou mais de dois milhões de novos seguidores ao lançar o desafio, “não fala nada no microfone”, premiando o público que permanece quieto durante o vídeo.





Na segunda posição está Ana Hickmann, empresária, ex-modelo e atualmente apresentadora do programa "Hoje em Dia", na Record, que conquistou mais de um milhão de seguidores após denunciar a agressão que sofreu do seu ex-marido, Alexandre Correa . Ana seguiu em alta após dar uma entrevista exclusiva ao "Domingo Espetacular", contando detalhes sobre o caso de agressão e questões do relacionamento conturbado.

O Top 3 foi fechado com o Betto Auge, influenciador com uma carreira de oito anos no ramo de hotelaria, que ganhou mais 800 mil novos fãs ao compartilhar conteúdo sobre culinária saudável, sempre com muita criatividade. Além de receitas deliciosas, Betto se preocupa com a estética do feed, transformando comida boa em arte.