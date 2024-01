Divulgação Estudo aponta mulheres como maioria entre influenciadores digitais





De acordo com dados divulgados pela We Are Social , em dezembro passado, 60% dos usuários mundiais de internet marcam presença em alguma rede social, ou seja, mais de 4,76 bilhões de pessoas estão conectadas. Um mercado pujante que levou a BR Media Group a desenvolver um estudo inédito, que apresenta um recorte específico sobre o papel das redes sociais e dos influenciadores em 2023, apresentando uma análise completa do que viralizou durante o ano.





O ano foi marcado por influencers predominantemente do sexo feminino, com 72,3% dos usuários. A pesquisa realizada com influenciadores do MIS, um dos braços da holding, mostra ainda que a média da faixa etária dos creators oscila entre os 25 e 34 anos. A região Sudeste representou 63,1%, da localização dos respondentes - evidenciando a oportunidade de novos negócios para os criadores de conteúdo nesta região.

O estudo também mostrou que os influenciadores fecharam pelo menos uma “publi” por mês, sendo o setor de Moda & Beleza o mais atrativo para gerar publicidade (77%), seguido por Alimentos & Bebidas (61%) e Turismo (34%).

A pesquisa endossa a tese de que o influenciador é a ponte entre a marca e o público. Cerca de 71% da população brasileira segue algum influencer e 45% se declaram fãs dos perfis na internet, perdendo apenas para amigos e familiares.