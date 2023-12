Foto: Fabiano Moraes Por que tantos jovens querem se tornar influenciadores digitais?





O dicionário define o verbo "influenciar" como o ato de exercer uma ação psicológica ou ascendência sobre algo ou alguém. Este termo, que virou algo extremamente popular para quem utiliza as redes sociais, também vem ocupando o status de profissão dos sonhos para boa parte dos jovens.













Uma pesquisa realizada pela INFLR, adtech especializada em marketing de influência, entrevistou 3100 jovens para avaliar sua percepção acerca das redes sociais. 75% deles revelaram ter vontade de ser influenciadores, ou seja, de fazer com que suas postagens nas redes sociais sejam relevantes e inspirem outras pessoas. Já 63% dos entrevistados mostraram que aspiram ser uma influência no ambiente digital pelos retornos financeiros que essa atividade pode proporcionar.

A ideia de ter fama e dinheiro não é um anseio típico da era das redes sociais. Há décadas, muitas pessoas perseguem a oportunidade de aparecer na mídia e, consequentemente, serem bem remuneradas por isso. As redes sociais, no entanto, tornaram esse sonho um pouco mais acessível, já que, pelo perfil pessoal, qualquer pessoa pode construir narrativas e histórias, atrair seguidores e, eventualmente, chamar a atenção das marcas.









Mas, não são apenas a ideia de muito dinheiro e fama que fazem com que tantos jovens da geração Z queiram seguir a carreira de influenciador. A ideia de ter uma voz capaz de inspirar – e, diretamente, influenciar os outros – também é atrativa. “A geração Z nasceu em um mundo em que a internet já existia e os mais jovens enxergam nela a oportunidade de trabalharem com o que eles realmente gostam.”

Além do dinheiro, muitos jovens veem na profissão de influenciador a possibilidade de representar marcas de que eles gostam e trabalhar com valores em que eles realmente acreditam. Para as empresas, segundo Cavalcante, é muito vantajoso esse tipo de parceria, uma vez que os mais novos estão em peso nas redes sociais e podem se tornar potenciais consumidores.