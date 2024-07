Divulgação Cantor ganha destaque no período junino, quando cumpriu agenda de 39 shows





O mercado do show business musical celebra a crescente demanda para contratações de shows no mês de junho. A disputa pelas apresentações dos artistas passaram a ser destaque no período de comemoração dos festejos juninos, que passou a contemplar "Arraiás" pelos quatro cantos do país. Estilos musicais, como o sertanejo, o forró, o piseiro e o arrochá são destaques da programação dos principais eventos que reúne milhares de pessoas.

Com destaque na cena musical atual, especialmente, no Nordeste do país, o cantor de arrocha Thiago Aquino comemora a entrega da maratona de apresentações realizadas em menos de 30 dias. Com encerramento no último domingo, no São João da Bahia, onde foi acompanhado por mais de 25 mil pessoas, o músico registra em 2024, um marcante período junino em sua trajetória musical, quando marcou presença em 39 shows pelo Brasil.

Em conversa com a coluna, Thiago Aquino pontua que a preparação física é orientada e trabalhada para a realização do cumprimento dos contratos. "

Ele explica, que os cuidados especiais se assemelham aos tomados no período de Carnaval e acontece meses antes do período junto com profissionais especializados, como fonoaudióloga, personal, entre outros, até mesmo porque o São João é mais intenso na rotina.





Pelos palcos Brasil afora, em tempos atuais, além dos cuidados com o físico, a saúde mental também entra na pauta dos artistas e suas equipes. "Tento manter uma rotina equilibrada que inclui exercícios físicos, meditação e um período para relaxamento. Também busco estar presente nos momentos em família, pois o apoio e a conexão com as pessoas que amo são fundamentais para o meu bem-estar emocional. Quando identifico a necessidade para pausar e recarregar as energias, procuro estar atento aos sinais de estresse e cansaço, como irritabilidade, dificuldade para dormir e falta de energia. É importante reconhecer nossos limites e respeitar nossas necessidades emocionais para manter uma boa saúde mental", explica o cantor.

O sucesso do cantor nas redes sociais, também foi comprovado nos eventos presenciais, com a superação de 1 milhão de pessoas, que acompanharam seus shows, apresentados pelos diversos palcos dos eventos juninos.

"Para mim todas as experiências juninas foram importantes. O carinho que recebi em cada lugar que passei foi incrível. Assim como todos os artistas, eu também tive o sonho de tocar no São João de Campina Grande, e esse ano ele se concretizou. Foi muito significativo para mim", agradece Thiago Aquino, que no repertório dos shows presenteia os fãs com sucesso, como "Erro que dá Certo", "Casamento Cancelado", entre outras canções.

A maratona do artista continua, mesmo com o encerramento junino. Neste mês, a agenda de shows conta com 25 apresentações, além do acompanhamento dos projetos que estão sendo trabalhados em sua carreira. " Aguardem, teremos várias novidades. Vou adiantar uma delas, o projeto para o nosso próximo DVD, que será gravado em São Paulo com diversos artistas que sou fã. Em breve estarei falando mais sobre isso", finaliza o artista.