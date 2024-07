Reprodução/Instagram Mia Khalifa 'caça' o Monstro do Lago Ness com uma tanga fio-dental

A influenciadora e ex-atriz pornô, Mia Khalifa, tem atraído a atenção em viagem à Escócia, na qual aproveitou para ir “caçar” o monstro do Lago Ness, em publicação compartilhada na última quarta-feira (3). A musa chegou a visitar a icônica estrada que foi cenário do filme “007 - Operação Skyfall”.

No vídeo, Khalifa aparece caminhando em direção ao famoso lago, com a câmera focando em sua tanga fio-dental. Ela parece perceber o movimento e olha para trás, com um sorriso, ao som da música “I'm On My Way”, da banda escocesa The Proclaimers.

"Tentei encontrar a Nessie, mas ela está em Ibiza nesta época do ano", escreveu a musa do OnlyFans na legenda. A peça SHH! Thong, da grife Sheytan, é avaliada em 36 Libras esterlinas, algo em torno de R$ 255,29.

Nos comentários, os fãs da musa se derreteram em elogios. "A garota dos meus sonhos", escreveu um. "Meu Deus!! Não acredito que você está tão perto! Bem-vinda à Escócia!", disse outro. “Te amo para sempre”, escreveu um quarto fã empolgado.



