Reprodução/Record TV Galisteu comandará votação ao vivo para indicação do quinto roceiro





O reality "A Fazenda 15", com final no próximo dia 21 de dezembro, chega à reta final e após a eliminação de Cezar Black e Radamés , na noite desta sexta-feira (15), será formada uma nova roça para eliminação de mais dois peões. Após derrota na Super Prova, realizada nesta madrugada, Jaquelline, Márcia Fu, Nadja Pessoa e WL ocupam os quatro lugares e participam da votação ao vivo, nesta noite, que indicará o quinto roceiro.





Em meio a emoção dos participantes após o anúncio de eliminação, Adriane Galisteu anunciou aos peões que os macacos para participação da prova estariam disponíveis no closet. A apresentadora também informou sobre o fim da baia e que todos poderiam ajudar para o trato dos animais.

O assunto das conversas entre os peões foi a eliminação de Cezar Black, inclusive, com palpite de que poderia ser uma roça falsa. Shay pareceu ser o único que sentiu com a partida do colega de confinamento, sendo consolado por Nadja, Márcia Fu e Tonzão. No quarto, comentaram que pensavam que ele seria eliminado na roça anterior. Tonzão até pensava que os eliminados seriam ele e Radamés.

Ao contrário do grupo, Jaquelline comentou que foi merecido e disse que a saída do peão deveria ter sido via o voto dela. A peoa exaltou o nome de Lucas e disse que até poderia ser a próxima a sair, mas já com a missão cumprida.

Os peões foram convocados à aguardar na sala e, por volta das 2 horas da manhã, começaram a Super Prova, com disputa em duelos: André x WL; Lily x Jaquelline; Shay x Nadja e Tonzão x Márcia Fu. Os perdedores automaticamente foram para a roça, e os vencedores receberam a proposta de R$ 30 mil para uma possível troca de lugar com o adversário, porém ninguém aceitou o valor.

Nesta noite, ao vivo, André, Shay, Tonzão e Lily serão as opções de votos durante a votação que apontará o quinto roceiro. Pelo andar da carruagem, Shay pode ser o selecionado, tendo em vista que a dupla eliminação do Paiol poderá sinalizar que o público não aceitou as estratégias do grupo. Ou seria Lily que não passou por nenhuma roça, mas com o retorno de dois Crias, talvez, passe a imagem da força de seus integrantes.

O anúncio da eliminação será na noite deste sábado (16) e, com a formação do TOP 6, o público poderá escolher os quatro participantes que encabeçaram a grande final do programa. Na agenda dos próximos dias, destaque para a Lavagem de Roupa Suja, na segunda-feira (18), e a festa de encerramento, na quarta-feira (20). Em ambas as datas todo o elenco da edição estará presente, inclusive Rachel Sheherazade , expulsa por agressão a Jenny Miranda, e Lucas Souza , que tocou o sino e desistiu do reality.