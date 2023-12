Reprodução Rachel Sheherazade e Lucas Souza





Após a Record divulgar as dinâmicas da reta final de "A Fazenda 15", parte da web ficou na dúvida se Lucas Souza e Rachel Sheherazade estariam convidados para os eventos, incluindo a grande final.



Lucas Souza desistiu do reality da Record, enquanto Rachel Sheherazade foi expulsa por agredir Jenny Miranda. Com isso, a dupla não deveria retornar para as dinâmicas.





Mas a emissora, que abriu exceção ao longo da temporada para Lucas e Rachel, vai abrir de novo. Nesta quinta-feira (14), o próprio Lucas Souza informou aos fãs que estará presente na final ao lado da amiga Sheherazade.

"Sim, galerinha, eu vou. Vai eu e Rachelzinha. A gente vai participar da festa final, da discórdia, da grande final. Então fiquem ligados, vai ser demais. Vamos encontrar Jaque e André, vai ser sensacional", disse o ex-peão.

🚨AGORA: Lucas Souza confirmou que ele e Rachel Sheherazade estarão na última festa, na discórdia e na grande final de #AFazenda . pic.twitter.com/ZsfKIOXFIU — Central Reality (@centralreality) December 14, 2023