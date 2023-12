Divulgação Bourbon Street Music comemora 30 anos com show de Seu Jorge





O Bourbon Street Music Club, em São Paulo, completa seus 30 anos de história, no próximo dia 13 de dezembro, com show especial do cantor Seu Jorge, no dia 14. “Soul Jorge!” será uma homenagem à música negra, repleta de raiz africana e alma brasileira. A idealização e direção é do próprio artista, que promete um repertório surpresa com participação de metais.





Segundo Edgard Radesca, sócio e diretor da casa, trata-se de um show especial, pois Seu Jorge está cuidando pessoalmente, e com a alma, desta homenagem aos 30 anos do Bourbon. “A força e o ritmo da raiz africana influenciam e se manifestam na música de quase todas as partes do mundo, mas está muito mais presente e visceral em alguns lugares, reconhecidamente em New Orleans, no Caribe e, muito, no Brasil. O Bourbon Street viajou e viaja por estas influências desde sempre, por isso, nesta programação de duas semanas de aniversário, decidimos reverenciar New Orleans, e a música negra brasileira – encerrando com chave de ouro com esta inédita performance de Seu Jorge”, destaca Radesca.

Na data oficial do aniversário, a casa celebrará o momento com uma festa para convidados e aberta ao público, na qual o homenageado da noite será o icônico Gary Brown, saxofonista e cantor que se consagrou na famosa Bourbon Street de New Orleans. Gary já se apresentou no Clube várias vezes ao longo desses anos, criando uma grande legião de fãs não só em São Paulo, mas no Brasil.