Divulgação Jovem cantor visa a apresentação de 15 músicas até o final deste ano





O mineiro Guiberti lança hoje, dia 12, a música "Jeito Paulista", nova faixa do cantor, compositor e multi-instrumentista de apenas 15 anos de idade, que aborda seu sotaque sudestino. O trabalho chega nas plataformas digitais como parte de um projeto promissor: o lançamento de 31 de dezembro.





“Minha inspiração para essa nova canção surgiu dos comentários que meus amigos faziam sobre meu sotaque ser diferente do que eles falam, especialmente em Minas Gerais, onde moro atualmente. Será minha segunda faixa lançada neste ano e espero alcançar o máximo de pessoas possíveis sempre por meio do meu som e das minhas composições”, diz Guiberti.

Ele lançou, recentemente, a canção "Quando Der Certo", sua primeira faixa é produzida junto à AMS Produções. A música do gênero Trap já soma quase 10 mil plays no Spotify e, além do Brasil, também foi executada em países como Reino Unido, Portugal, Espanha e Austrália.

Guiberti transita por gêneros diversos, que vão do Trap ao Pagode e toca diferentes instrumentos, como gaita, saxofone e clarinete, diferenciais que contribuem para a realização do projeto até o final deste ano. “A música sempre esteve presente na minha vida. Me inspiro constantemente pelas batidas envolventes de muitas canções e sou eclético, por isso, acredito que isso me ajude a transferir minha pluralidade para as produções”, resume o jovem artista.