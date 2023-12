O primeiro dia de gravação foi marcado por entusiasmo e muitas expectativas para Bil. “Estou louco pra esse filme ficar pronto logo”, escreveu em uma das postagens. Já em outro, celebrou o resultado das filmagens. “Que energia, que elenco. Deu tudo certo, fechamos com chave de ouro”, declarou.

O influenciador tem compartilhado, em suas redes sociais, os bastidores de algumas cenas, além de momentos de descontração entre o elenco, gerando grande expectativa entre seus fãs. O trabalho é mais um desafio para Bil, que se juntou a grandes atores, incluindo nomes como Humberto Martins e Simone Soares. No enredo, ele interpreta JAO JAO, um personagem essencial na trama, que chega para tentar impedir a história de amor dos protagonistas.

Após ganhar notoriedade na televisão e nas redes sociais, Bil Araújo vivencia um novo momento em sua vida. Na última quarta- feira (6), o influenciador digital e empresário iniciou as filmagens de seu primeiro filme, no Rio de Janeiro. O longa, intitulado "Julieta & Romeu - Um sonho carioca", será disponibilizado na Amazon Prime.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.