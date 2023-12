Divulgação Pedro Paulo & Alex lançam "PPA 10 anos" para celebrar aniversário de carreira





Pedro Paulo & Alex (PPA) comemoram uma década de sucesso na cena da música sertaneja e presenteiam o público com o lançamento do projeto audiovisual "PPA 10 Anos (Ao Vivo)". Gravado em Cuiabá (MT), o álbum passa a ser marcante na carreira da dupla, tida como uma das precursoras do agronejo.





O projeto apresenta 14 faixas que revisitam os grandes sucessos acumulados ao longo de uma década, apresentando novas versões e arranjos, bem como músicas inéditas que prometem conquistar os corações dos fãs. Para brindar o momento, destaca participações especiais de grandes artistas como Murilo Huff, João Carreiro, e da "Farra dos Brabus", composta por PPA, Bruno & Barretto, e Loubet.

Para marcar o início deste lançamento, o selo Roça Music lança o lançamento do EP de 4 faixas intitulado "PPA 10 Anos, EP.1 (Ao Vivo)", com a inclusão das canções "Mesmo Pedido", "Adultério", "Vem Vem / Ser Solteiro É Foda" e "Açúcar em Mim / Fama de Pegador".