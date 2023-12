Reprodução/Facebook Bar Brahma conta com história de 75 anos na esquina entre as avenidas Ipiranga e São João





O centro de São Paulo passa por um período caótico, especialmente, no quesito segurança, levando o público em geral a se afastar da região. Com a expansão da chamada "Cracolândia" , o medo e a insegurança são preocupantes e o registro de furtos e assaltos é crescente. No domingo (3), o Bar Brahma, localizado na emblemática esquina entre as avenidas Ipiranga e São João, foi alvo de ataques a pedradas após uma tentativa frustrada de roubo ao estabelecimento e, na segunda-feira (4), uma loja McDonald's, próxima ao bar também sofreu depredação, situações que assustaram os frequentadores da região.

Com 75 anos de história, o Bar Brahma, reduto dos boêmios, carrega consigo importantes capítulos do desenvolvimento cultural do país. Diante da situação, Álvaro Aoas, sócio do estabelecimento, utilizou as redes sociais para pedir a resistência da população e que não deixem de frequentar a região central. O apelo também foi feito aos amigos pessoais do empresário, que receberam mensagem dele, para que produzissem vídeos convidando as pessoas a visitarem o bar e a região.

O Bar Brahma quase encerrou suas atividades no final da década de 1990, quando o empresário assumiu a propriedade do estabelecimento. Com investimento inicial no bairro de Santa Cecília, no extinto Bar Café São Paulo, em frente à estação do metrô, Álvaro Aoas teve a oportunidade de comprar o Bar Brahma, em 2000.

Em conversas e entrevistas com o empresário ao longo dos últimos 20 anos, posso afirmar que Aoas é um entusiasta da região e muito contribui para a região. Com o início de sua gestão, o Bar Brahma retomou seu lugar como point boêmio e turístico da cidade ao oferecer uma programação variada e de qualidade.

Pelo palco principal do espaço, importantes nomes da música brasileira cantaram e encantaram o público. Todas as noites, Aoas estava presente no espaço para receber o público e, juntos, apreciarem grandes vozes, como Cauby Peixoto, Ângela Maria, Jamelão, Demônios da Garoa, Francis Bringell, Alcione, Thobias da Vai Vai, Wando, entre outros tantos que por lá, também, tive a oportunidade de aplaudir.





De domingo a domingo, a música se destacou na programação tanto no Salão Principal, atualmente, o espaço Cauby Peixoto; no palco do Brahminha, anexo da casa. Em meados de 2009, a Esquina da MPB foi inaugurada e músicos e cantores da noite paulistana passaram a contar com mais um palco na casa.

Além da música, o tradicional chope gelado (e bem gelado!), a carta de comida de boteco e o menu de pratos especiais também sempre foram disputados entre os frequentadores. E a feijoada, hein! Aos sábados, filas na porta e casa cheia para conferir o samba de Naninha, da escola de Samba da Vila Maria que não deixava a alegria e diversão parar entre os habitués. Exato, habitues, pois o sábado contava com o endereço certo!

Além da programação de seu bar, o empresário Álvaro Aoas abraçou a região com importante participação nas festividades dos 450 anos de São Paulo; em palcos especiais para Virada Cultural; com representação em projetos e discussões da Fundação Viva o Centro; com o Carnaval, idealizando o Camarote Bar Brahma; com apoio a empresas de turismo receptivo, entre outras tantas ações.



Dos turistas de negócios aos de passeio, tanto brasileiros, quanto estrangeiros, o Bar Brahma é o endereço certo para o encontro entre amigos e familiares. Também é importante frisar que o Brahma investe em segurança privada para garantir a tranquilidade de seus visitantes.

É importante que o poder público não feche os olhos para o problema que degrada a região nos últimos anos. E os olhares de paulistanos e turistas sejam mantidos ao centro de São Paulo, coração da cidade, onde além do Bar Brahma, diversos outros endereços, como Theatro Municipal de São Paulo, Sala São Paulo, Pinacoteca, Catedral da Sé, mostram e contam a história da maior cidade do país e merece a atenção e respeito de todos.