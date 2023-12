Divulgação Vila Don Patto apresenta programação de Natal com espetáculo 'Vila Natalina - Fábrica dos Sonhos'





A Vila Don Patto , localizada no Roteiro do Vinho, na cidade de São Roque (SP), entra no espírito do Natal e apresenta aos visitantes sua decoração natalina, marcante em todos os ambientes do famoso empreendimento de entretenimento da região.





A partir deste final de semana e ao longo do mês de dezembro, aos sábados e domingos, com início às 16h, o complexo turístico situado no km 2,5 do Roteiro do Vinho destaca o espetáculo 'Vila Natalina - Fábrica dos Sonhos', sob coordenação de Vinicius Tanzi. A produção que alia fábula e música, conta com a participação de sete talentosos atores locais e propõe ao público uma experiência mágica e envolvente para todas as idades.

Durante os finais de semana, das 12h às 15h, personagens natalinos farão a circulação pelos espaços do complexo, com intuito de que os visitantes tenham momentos de alegria e oportunidades para a realização de fotografias e "selfies", especialmente o público infantil.

O empreendimento conta com mais de 40 mil metros quadrados, onde estão distribuídos espaços que garantem diversão e momentos inesquecíveis para toda família. Enquanto a criançada aproveita os brinquedos do playground, conhecem os campos de flores e plantas ou, ainda, se lambuzam com os gelatos da Sorveteria; os pais podem saborear os menus dos Espaços Gastronômicos, degustar um bom vinho a Empório ou simplesmente ficarem à sombra das árvores e relaxaram junto a natureza que se faz presente no complexo.

No Playground, espaço preferido dos baixinhos, é possível aproveitar o Mini Carrossel, a Mini Roda-Gigante, a Cama Elástica, o Escorregador, a Casinha de Boneca, o Veleiro, o Gira-Gira, entre outras atrações. O Vila Don Patto ainda oferece o Espaço Kids com atrações para os menores de cinco anos de idade.

O complexo destaca também uma Feira de Artesanato, onde são ofertados os trabalhos artesanais produzidos por artesãos locais, e o Redário para o descanso pós-almoço. Os mais aventureiros contam com a Pista Off Road, uma trilha de quatro quilômetros, e até passeio de helicóptero.