Divulgação Atriz desfilou look composto por body, capa e adereços repleto de pedrarias





Alessandra Mattos, musa da Estácio de Sá, esteve presente no pré-ensaio da Vermelho e Branco, realizado na noite do último sábado (9). A atriz esbanjou ousadia com o figurino escolhido e desfilou com body, capa e adereços repleto de pedrarias. Segundo informações, a peça confeccionada por Michel Marssola custou cerca de R$ 10 mil e representava uma pombagira.





Durante o evento, que aconteceu na Cidade do Samba, na Zona Central do Rio, a atriz roubou a cena e sambou muito. "Foi maravilhoso sentir essa energia. Eu amo samba e estou muito feliz em voltar para Estácio, minha escola de samba", disse ela, que já foi rainha da agremiação.

No próximo carnaval, a Estácio de Sá levará para a avenida o enredo "Chão de devoção: Orgulho ancestral", com composição do carnavalesco Marcus Paulo. A escola será a 5ª a desfilar na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, na Série Ouro, e sonha com um retorno ao Grupo Especial carioca.