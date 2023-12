Divulgação Luan Santana e Ana Castela lançam "Deja Vu" nas plataformas digitais





Luan Santana e Ana Castela apresentam nesta quinta-feira (7), às 21h, em todas as plataformas musicais, a estreia do hit "Deja Vu". O videoclipe oficial da canção será mostrado aos fãs, nesta sexta-feira (8), ao meio-dia, pelo canal do cantor no YouTube.





A composição é assinada por Luan Santana, Matheus Aleixo, Matheus Marcolino, Lucas Santos, e destaca o universo da country music ao dialogar de modo engajado com “Me Desbloqueia Aí”, música lançada no álbum LUAN CITY 2.0, gravado em Belo Horizonte-MG.

A nova música conta com cenário de Barretos, apresentada no videoclipe. As filmagens foram realizadas no último dia 22 de novembro, com quase 12 horas de gravações, consumando um trabalho exaustivo, porém altamente satisfatório para os artistas e toda a equipe presente.