Divulgação Mariana Fagundes, Kevi Jonny e DJ Chris





Mariana Fagundes destaca seu novo hit "Me Usa", ao lado de Kevi Jonny que já rendeu a cantora mais de 53 milhões de streams em áudio e vídeo. Tamanho sucesso da faixa que a cantora passou a potencializar o single com o lançamento de sua versão remix junto ao DJ Chris no Beat. “Me Usa (Remix)”, com estreia às 21h desta quinta-feira (7), nas plataformas de áudio, e chega no YouTube às 12h do dia seguinte.





“Estamos vibrando com os resultados do trabalho. Quando eu a escutei pela primeira vez, sabia que tinha que gravar essa música, e minha intuição não falhou, estamos colhendo frutos maravilhosos e espero que todos que tem me acompanhado até aqui curtam muito a nova versão em remix que também está incrível”, conta Mariana.

A faixa conta com batidas mais dançantes e contagiantes. A música teve grande destaque nas plataformas e nas redes sociais, sendo que entre Instagram e Tiktok, ultrapassa mais de 200 mil vídeos criados.